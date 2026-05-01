Detailhandel zet 2,9 procent meer om in maart

De detailhandel heeft in maart 2,9 procent meer omgezet dan in maart 2025, meldt het CBS. Het verkoopvolume was 3,4 procent hoger. De omzet van de non-food (inclusief detailhandel, niet in winkels) groeide met 3,6 procent en de omzet van de foodsector (winkels in voedings- en genotmiddelen) met 1,8 procent. Online is 7,7 procent meer omgezet dan een jaar eerder.

De omzetcijfers zijn gecorrigeerd voor de samenstelling van koopdagen in maart. Op sommige dagen van de week wordt meer verkocht dan op andere dagen. Zonder de correctie was de omzet van de detailhandel 2,5 procent hoger dan in maart 2025.

Non-food boekt 3,6 procent meer omzet

De omzet van de non-food (inclusief detailhandel niet-in-winkel) groeide in maart 2026 met 3,6 procent. Het volume (de voor prijsveranderingen gecorrigeerde omzet) was 4,8 procent hoger dan een jaar eerder.

Winkels in meubels en woninginrichting boekten 6,0 procent meer omzet dan in maart 2025. De omzetgroei voor winkels in recreatieartikelen was 4,7 procent. Winkels in doe-het-zelfartikelen (inclusief keukens en vloeren) zetten 2,5 procent meer om dan een jaar eerder. Voor drogisterijen kwam de omzetstijging uit op 2,2 procent. De omzet van kledingwinkels en winkels in consumentenelektronica groeiden met respectievelijk bijna 2 en ruim 1 procent. De omzet van winkels in schoenen en lederwaren lag in maart 2026 echter lager dan in dezelfde maand een jaar eerder.

Omzet food 1,8 procent hoger

Winkels in voedings- en genotmiddelen hebben in maart 1,8 procent meer omgezet dan in maart 2025. Het verkoopvolume was 0,4 procent hoger dan een jaar eerder. De omzet van supermarkten groeide met 2,0 procent, de omzet van speciaalzaken was 0,6 procent hoger.