Getuigen gezocht steekincident Morsweg in Leiden

Naar eigen zeggen stond het slachtoffer met een groepje van zo’n vier á vijf personen buiten. De verdachte viel de man vervolgens aan en heeft hem in zijn gezicht gestoken. Het slachtoffer, een 48-jarige man uit Leiden, is naar het ziekenhuis vervoerd. De verdachte is een man tussen de 25 en 30 jaar oud. Hij vluchtte vervolgens te voet richting het centraal station.



De politie doet onderzoek naar het steekincident en komt graag in contact met mensen die iets gezien hebben. Heeft u het incident zien gebeuren en nog niet met de politie gesproken? Neem dan contact met ons op. Ook zijn we op zoek naar camerabeelden waarop de vluchtende verdachte te zien is. Beschikt u over deze beelden? Deel deze dan met ons.