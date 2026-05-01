Moeder ook in hoger beroep veroordeeld tot gevangenisstraf voor doodslag op haar één dag oude dochtertje

Het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden veroordeelt ook in hoger beroep een 34-jarige vrouw tot een gevangenisstraf voor het doden van haar één dag oude dochtertje. De vrouw was in 2024 al veroordeeld door rechtbank Gelderland maar tegen dat vonnis- U verlaat Rechtspraak.nl ging de vrouw in hoger beroep.

Onderdompeling in babybadje en onderkoeling



De verdachte is in het ziekenhuis bevallen van een gezonde dochter. Na thuiskomst heeft zij de dochter in een babybadje gedaan. Op enig moment heeft zij haar kind losgelaten en is zij weggegaan van het badje. Toen de kraamzorg kwam helpen, zagen zij het kind onder water liggen. De moeder heeft haar baby toen meteen uit bad gehaald maar alle aangeboden hulp van de kraamzorg afgehouden. De aansporingen van haar buurvrouw en de kraamzorg om de baby warm te houden en aan te kleden heeft zij niet opgevolgd. Zij heeft haar dochter geruime tijd zonder kleding, en later met alleen een natte doek om, in haar armen gehouden.

Opzet van de moeder: doodslag



Later die middag is de baby overleden. Het hof komt tot de conclusie dat de baby is overleden door de onderdompeling in het badje gevolgd door onderkoeling. De moeder heeft ervoor gezorgd dat de baby zonder ondersteuning in het badje heeft gelegen en onder water kwam. Ook heeft zij haar dochter laten afkoelen. Dat maakt dat het hof oordeelt dat verdachte opzettelijk haar baby heeft laten sterven en tot doodslag komt: opzettelijk een ander om het leven brengen.

Lange gevangenisstraf



De moeder is psychologisch onderzocht en bij haar is geen stoornis vastgesteld. Dat betekent dat zij volledig toerekeningsvatbaar is. De rechtbank had een gevangenisstraf van 6 jaar opgelegd. Vanwege het tijdsverloop en de persoonlijke omstandigheden van de verdachte, legt het hof een lagere gevangenisstraf op van ruim 5 jaar (63 maanden).