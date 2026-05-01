Hennepkwekerij ontdekt onder woning in Monnickendam

Onder een woning aan Lijnbaan in Monnickendam is donderdag 30 april een ondergrondse hennepkwekerij met 300 hennepplanten aangetroffen. De politie heeft 44-jarige vrouw uit de gemeente Waterland aangehouden. De politie doet verder onderzoek.

Het drugs- en ondermijningsteam van de politie ontdekte de kwekerij na een melding. Na het binnentreden van het pand troffen agenten een ondergrondse hennepkwekerij aan. Het is levensgevaarlijk om dit soort aanpassingen te verrichten aan de vloer. De woning kan dan verzakken of instorten.

Zowel de hennepplanten als de apparatuur zijn in beslag genomen en vernietigd. De netbeheerder heeft de meter verwijderd en de stroomtoevoer stopgezet.