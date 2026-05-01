Besluit tot sluiting van basisschool De Tweestroom wordt door rechter niet geschorst

De voorzieningenrechter wijst de vordering van Stichting De Sprong en van enkele ouders om basisschool De Tweestroom in Altforst ook na dit schooljaar geopend te houden in afwachting van een uitspraak in de hoofdzaak af. Volgens De Sprong en de ouders kon de Stichting Groeisaam – de koepel waaronder basisschool valt – in redelijkheid niet tot het besluit komen om de school per 1 augustus 2026 te sluiten dan wel over te dragen aan De Sprong.

De voorzieningenrechter gaat hier niet in mee. De reden is dat Groeisaam niet verplicht kan worden de school aan De Sprong over te dragen, het besluit overeenkomstig de wettelijke vereisten is genomen en naar voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter niet in strijd is met de door Groeisaam in acht te nemen zorgvuldigheid.

De Tweestroom is een bijna 200 jaar oude basisschol in Altforst. Het bestuur is in handen van Stichting Groeisaam. Omdat het aantal leerlingen op de school al jaren laag is (minder dan 50 leerlingen) - en dit volgens de voorspellingen zo zal blijven - heeft de stichting op 3 november 2025 aan alle ouders medegedeeld dat zij het voornemen heeft om de school per 1 augustus 2026 te sluiten. Daarbij keek Groeisaam ook naar de mogelijkheden van zelfstandig doorgaan en een mogelijke samenwerking of samenvoeging met een andere school in de regio. Enkele ouders en andere betrokkenen richtten daarom op 10 december 2025 Stichting De Sprong op. Deze stichting richt zich tot bestuursoverdracht van de school aan De Sprong. Op 27 februari 2026 liet Groeisaam aan De Sprong en de ouders weten dat zij niet ingaat op het verzoek tot bestuursoverdracht en het besluit tot sluiting definitief is. De Sprong en ouders vechten het besluit van Stichting Groeisaam via een rechtszaak aan en vorderen bij de voorzieningenrechter om basisschool De Tweestroom in Altforst geopend te houden in afwachting van een uitspraak in de hoofdzaak.

Standpunten De Sprong/ouders en Groeisaam



Volgens De Sprong en ouders kon Groeisaam in redelijkheid niet tot het besluit komen om de school te sluiten en niet kunnen weigeren om de school over te dragen aan De Sprong. De Sprong is verder van mening dat Groeisaam alleen haar eigen besluit en visie als uitgangspunt neemt en geen rekening houdt met onder andere de leefbaarheid van Altforst. Ook zou Groeisaam het besluit baseren op onjuiste feiten, omdat onder andere niet van de juiste leerlingenprognoses is uitgegaan. Groeisaam zou bovendien tot november 2025 de verwachting hebben gewekt dat de school open zou blijven. Groeisaam stelt zich tot het standpunt dat het besluit tot sluiting rechtsgeldig is genomen, met instemming van de medezeggenschapsraad en nadat de ouders zijn gehoord.

Oordeel voorzieningenrechter



In dit kort geding vormt de voorzieningenrechter een voorlopig oordeel over de vordering aan de hand van de stukken en de behandeling op zitting. De voorzieningenrechter oordeelt dat er geen aanwijzingen zijn dat een correctie van de prognoses van leerlingen aantallen er toe zal leiden dat in een bodemprocedure het besluit van Groeisaam om de school te sluiten, vernietigd zal worden. Ook hetgeen door de ouders verder is aangevoerd kan niet tot een ander oordeel leiden. Hoewel Groeisaam lang de verwachting heeft gewekt de school open te zullen houden, heeft zij tijdig aan haar wettelijke verplichtingen voldaan door instemming van de medezeggenschapsraad te vragen en de ouders te horen. Het is niet aannemelijk is dat het in een bodemprocedure geen stand zal houden.

Dat de leerlingenaantallen binnen afzienbare tijd boven de 50 uit gaan komen is niet voldoende gebleken. Dat Groeisaam zich mede ten doel stelt kleine scholen open te houden betekent niet dat dat altijd en tegen elke prijs steeds doorslaggevend is of moet zijn. Groeisaam betrekt in haar besluit de leerlingenaantallen, de kwaliteit van onderwijs, verloop binnen het team, de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen op een kleine school en de financiële gevolgen voor Groeisaam en daarmee voor de andere onder haar vlag vallende scholen.

Volgens de voorzieningenrechter is het - hoezeer zij begrip heeft voor de gevoelens van teleurstelling en wellicht frustratie bij de ouders - niet aannemelijk dat de stellingen van de ouders er in een hoofdzaak toe zou leiden dat het besluit tot schorsing wordt vernietigd wegens strijd met de redelijkheid en billijkheid. Er is ook wettelijk geen grond die Groeisaam kan verplichten de school over te dragen aan De Sprong.

Dit betekent dat de voorzieningenrechter de vorderingen De Sprong afwijst en het besluit van Groeisaam om De Tweestroom per 1 augustus 2026 te sluiten niet wordt geschorst.