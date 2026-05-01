OM eist 5 jaar cel voor het wegvoeren van een lijk, het voorbereiden van én het produceren van synthetische drugs

Tegen een 44-jarige man zonder vaste woon –of verblijfplaats heeft het Openbaar Ministerie vandaag 5 jaar cel geëist voor het wegvoeren van een lijk, het voorbereiden van én het daadwerkelijk produceren van synthetische drugs. “Een mensenleven telt in deze schimmige wereld niet.”

Het is eind van de middag op 13 oktober 2025 als op de Loerangelsestraat in Boxmeer een voorbijganger een lichaam aantreft in een achtergelaten auto. De politie is snel ter plaatse en ziet dat er een man op de achterbank ligt die al enige tijd overleden is. Het blijkt om een 39-jarige man uit Nijmegen te gaan.

Er wordt een groot rechercheteam opgetuigd om te onderzoeken wat er precies gebeurd is.

Uit sectie blijkt dat de man een grote hoeveelheid amfetamine in zijn bloed heeft. Het rechercheteam stuit op een boot waar het slachtoffer regelmatig verblijft op een papiertje met een adres in het Belgische Torhout. Als de Belgische politie daar gaat kijken, is het raak. In een schuur wordt een volledig draaiend amfetaminelab aangetroffen. De vier op dat moment aanwezige mannen worden aangehouden en worden in België vervolgd. Uit verder onderzoek blijkt dat het slachtoffer op 6 oktober met de verdachte, een goede vriend van hem, naar het betreffende lab is afgereisd om daar te werken.

Oplossen in zuur

De verdachte bekent uiteindelijk dat hij met het slachtoffer in het laboratorium is geweest en dat het op vrijdag 10 oktober mis was gegaan. Volgens de verdachte werd hij in de ochtend van 10 oktober onwel. Zijn vriend zou volgens hem in het lab geen handschoenen of een masker hebben gedragen. Medische hulp werd niet ingeschakeld en enkele uren later, had hij geen hartslag meer. Toen hij overleed ontstond een probleem voor de criminele organisatie. Volgens de verdachte wilde de bende zijn maatje oplossen in een vat zuur, maar dat vond hij te ver gaan. Daarom nam hij het slachtoffer mee naar Boxmeer.



In een bestelbusje lag het lichaam van de Nijmegenaar een paar dagen in de buurt van de woning van de ex-partner van de verdachte in Boxmeer. Daar verbleef hij nog geregeld. Het voertuig werd, zo blijkt uit chatgesprekken, goed in de gaten gehouden. “Meerdere mensen in de omgeving van de verdachte wisten wat er aan de hand was, maar ze hielden hun mond”, aldus de officier van justitie. “Het is schokkend om te zien dat het voor een drugsorganisatie belangrijker is om een lab uit het zicht te houden en de productie te laten doorgaan, dan dat iemand tijdig medische hulp krijgt of na het overlijden respectvol aan de nabestaanden wordt overgedragen. Hiermee hebben zij extra leed toegebracht.” “



In een gestolen voertuig werd het lichaam uiteindelijk in de late avond van zondag 12 oktober 2025 naar het landweggetje in Boxmeer gereden en achtergelaten. De Mazda werd in de buurt van een afgesloten hek aangetroffen, waardoor de officier van justitie het scenario openhoudt dat de wagen de nabijgelegen Maas ingereden moest worden. Wie het lichaam uiteindelijk op de verlaten weg achterliet, is nooit duidelijk geworden.



De verdachte bekende bij de rechter-commissaris dat hij in het lab had gewerkt. Later is verdachte dit gaan ontkennen en beweert hij dat hij alleen riant betaald werd voor eten koken en schoonmaken. Volgens het OM is die lezing volstrekt ongeloofwaardig.



Keiharde onderwereld



Volgens de officier van justitie is een langdurige celstraf de enige passende straf in deze zaak. “De familieleden van het slachtoffer konden moeilijk afscheid van hem nemen omdat zijn lichaam niet meer toonbaar was toen het werd gevonden. De kans dat hij van de aardbodem zou zijn verdwenen was reëel. Op die manier zou er het minste risico zijn voor het ontdekken van het drubslab. Het geeft aan hoe keihard en meedogenloos de synthetische drugswereld is. Het werken in een drugslab is levensgevaarlijk. Als het misgaat, wordt er geen hulp ingeroepen en als je overlijdt wordt je lichaam in het beste geval ergens gedumpt. Een mensenleven telt in deze schimmige wereld niet.”