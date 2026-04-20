Politie houdt themaweek tegen ondermijnende criminaliteit

De afgelopen week was voor de politie in Zeeland-West-Brabant de Week Tegen Ondermijning. In de hele politie-eenheid hielden agenten, soms ook samen met ketenpartners zoals gemeenten en de Belastingdienst, controles en acties. Ook werd er op meldingen geacteerd die via Meld Misdaad Anoniem bij de politie binnenkwamen. Deze week was een themaweek in de hele eenheid, alle politiemedewerkers blijven natuurlijk dagelijks de strijd tegen ondermijnende criminaliteit aangaan.

Bij een controle in een chalet op een camping in de gemeente Moerdijk troffen politiemensen verschillende soorten harddrugs zoals: amfetaminepasta, GHB en ketamine. Ook vonden de agenten een schietpen en patronen. Een 46-jarige man (onbekende woonplaats) werd aangehouden. Zijn spullen zijn in beslag genomen. De man is door rechercheurs gehoord. Inmiddels is hij weer op vrije voeten gesteld.

Drugslab in aanbouw

In een loods in Loon op Zand werd een drugslab in aanbouw aangetroffen. Agenten controleerden een auto en kwamen bij de loods terecht. In de loods vonden agenten spullen die gebruikt worden bij een drugslab, onder andere een ketel met een inhoud van 2500 liter. Ook werd hier 25 liter meth (eindproduct) aangetroffen. Twee mannen werden aangehouden. Het onderzoek naar hun betrokkenheid loopt nog.

Omdat kennisverbreding en preventie heel belangrijke aspecten zijn om ondermijnende criminaliteit tegen te gaan, werden (intern) bij de politie trainingen en workshops georganiseerd voor de politiemedewerkers, maar ook werden presentaties gegeven aan bijvoorbeeld ondernemers in Middelburg, over hoe zij ondermijnende criminaliteit kunnen herkennen. Aan politiestudenten werd door een expert uitgelegd hoe zij een zogenoemde 100%-controle konden uitvoeren. Na die uitleg voegden de studenten uit district De Markiezaten de daad bij het woord en hielden ze zelf, samen met de Belastingdienst, zo’n controle om hun kennis in de praktijk te brengen. Hierbij werd hennep in beslag genomen, maar ook troffen de politiestudenten gestolen kentekenplaten aan en werd een auto in beslag genomen.

Oud drugslab

Door de burgemeester van de gemeente Roosendaal werden, nadat er restanten van een drugslab waren aangetroffen, twee loodsen in Moerstraten gesloten. Bij een gezamenlijke controle troffen medewerkers van de gemeente en politie vaten en jerrycans aan met stoffen die gebruikt worden bij de productie van harddrugs. Verder werden in de loods goederen gevonden die bij een drugslab passen zoals: mondmaskers, slangen, weegschalen en drugsafval.

Witwassen

Ook werd in Oosterhout een 22-jarige man aangehouden voor witwassen. Een dure Audi en een kostbaar horloge werden bij hem in beslag genomen. Na verhoor is de man weer in vrijheid gesteld. Door het Openbaar Ministerie wordt bepaald of de dure spullen verbeurdverklaard kunnen worden.

Verder werden door de hele politie-eenheid Zeeland-West-Brabant verkeerscontroles gehouden, gesprekken gevoerd om mensen bewust te maken van de gevaren van ondermijning en vermenging van de onder- met de bovenwereld, mensen aangehouden die nog een gevangenisstraf hadden openstaan en openstaande boetes geïnd.