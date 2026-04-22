Aantal verkeersdoden onder jongeren blijft zorgwekkend hoog

Het aantal jongeren dat omkomt in het verkeer blijft zorgwekkend hoog. In 2025 kwamen er opnieuw 108 jongeren tussen de 12 en 24 jaar om bij een verkeersongeval, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Daarmee blijft het aantal even hoog als in 2024 en wordt de eerder ingezette stijging niet gekeerd. Inmiddels werkt deze ontwikkeling ook door in het totaal aantal verkeersdoden, dat in 2025 opliep tot 759 slachtoffers: 84 meer dan een jaar eerder.

Beginnende bestuurders blijven kwetsbaar

Vooral jonge en beginnende bestuurders blijven een risicogroep. Factoren als snelheid, groepsdruk, afleiding en beperkte rijervaring spelen daarbij een belangrijke rol.

Volgens TeamAlert laten de cijfers zien hoe kwetsbaar jongeren in het verkeer zijn. Na 70-plussers vormen jongeren de meest kwetsbare groep in het verkeer. “De verkeersveiligheid in Nederland staat onder druk. We zien dat niet alleen het totaal aantal verkeersdoden stijgt, maar dat ook onder jongeren geen duidelijke verbetering zichtbaar is,” zegt Lieke Kreuzberg, directeur-bestuurder van TeamAlert.

Zorgwekkende stijging onder jonge motorrijders

Een opvallende ontwikkeling is de forse toename van het aantal jonge motorrijders dat omkwam in het verkeer. In drie jaar tijd is dit namelijk verdrievoudigd: van 6 doden in 2023 naar 19 doden in 2025. TeamAlert heeft eind 2025 een onderzoek naar jonge motorrijders uitgevoerd. Motorrijden onder jongeren is de afgelopen jaren namelijk sterk toegenomen. Uit het onderzoek blijkt dat jonge motorrijders vooral harder rijden op lege wegen of onder invloed van anderen. Minder ervaren rijders zijn het meest vatbaar voor groepsdruk, terwijl veilige groepsnormen juist risicogedrag beperken.

Daarnaast geeft slechts 1% van de jonge motorrijders aan dat automobilisten voldoende rekening met hen houden in het verkeer. Ook blijkt uit onderzoek dat het dragen van een helm, handschoenen en motorkleding vrijwel standaard zijn, maar 29% van de ondervraagde jongeren bij korte ritten beschermende kleding toch achterwege laten.

Auto blijft grootste doodsoorzaak

De meeste jongeren die omkwamen in het verkeer zaten in een personenauto. In 2025 ging het om 43 slachtoffers, 10 minder dan in 2024. Daarnaast blijkt uit de cijfers dat bijna 80% van de omgekomen jongeren die in auto’s zaten een man waren. Uit eerder onderzoek weet TeamAlert dat jonge mannen meer geneigd zijn tot risicogedragingen dan jonge vrouwen, wat een potentiële verklaring is voor het hoge aantal doden.

Gerichte aanpak is cruciaal

Volgens TeamAlert is een gerichte aanpak noodzakelijk om het aantal verkeersslachtoffers onder jongeren terug te dringen. “Juist in deze levensfase ontwikkelen jongeren hun gedrag in het verkeer. Daarom is het belangrijk om te blijven investeren in verkeerseducatie en campagnes gericht op jongeren,” aldus Kreuzberg.

TeamAlert blijft zich inzetten om jongeren bewust te maken van hun eigen rol in het verkeer en zelf de veilige keuzes te laten maken. Dit doen we door samen met jongeren en onze partners te bouwen aan een veiligere toekomst op de weg.