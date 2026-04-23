Controle doorgezakte auto leidt tot vondst drie vuurwapens en munitie

Dinsdagochtend 21 april controleerden agenten van de Eenheid Landelijke Expertise en Operaties (LX) een auto in Arnhem die technisch niet in orde leek. 'De controle leidde tot de vondst van een kleine hoeveelheid softdrugs, drie vuurwapens en munitie. De 37-jarige bestuurder uit Rotterdam werd aangehouden', zo meldt de politie vandaag.

Doorgezakte achterzijde auto

De agenten van de Eenheid Landelijke Expertise en Operaties (LX) zagen dinsdagochtend 21 april 2026 rond 11.15 uur de auto rijden in de omgeving van de Batavierenweg in Arnhem. De auto leek technisch niet in orde, doordat de achterzijde doorhing. Om die reden besloten de agenten de auto aan de kant te zetten en een controle uit te voeren.

Hennepgeur

Bij de controle roken de agenten een flinke hennepgeur. Bij de bestuurder werd een speekseltest afgenomen. Deze sloeg positief uit op het gebruik van cannabis. De man had daarnaast enkele zakjes softdrugs in zijn bezit. Bij de doorzoeking van de auto trof de politie vervolgens een half doorgeladen vuurwapen en munitie aan. De bestuurder, een 37-jarige Rotterdammer, werd direct aangehouden.

Doorzoeking woning levert nog twee vuurwapens op

Op basis van de Wet Wapens en Munitie werd de woning van de man doorzocht door agenten van de Eenheid Rotterdam. In de woning werden nog twee vuurwapens en munitie aangetroffen. Alle goederen en de auto zijn in beslag genomen voor verder onderzoek.

Meer vuurwapens aangetroffen in het verkeer

De afgelopen jaren worden er in het verkeer meer vuurwapens aangetroffen dan voorheen. De diverse teams van de Landelijke Expertise en Operaties (LX) die op de infrastructuur acteren, namen in 2024 44 vuurwapens in beslag. In 2025 waren dat er 61. Een zorgelijke ontwikkeling, want ieder wapen dat in omloop is, is een potentiële dreiging.

Gerichte verkeerscontroles

De wapens worden vaak aangetroffen bij (gerichte) verkeerscontroles van de politie. Wanneer agenten iets strafbaars aantreffen bij het handhaven van bijvoorbeeld de verkeerswetten kunnen zij dit gebruiken om verder onderzoek te doen. Dit noemen we handhavend opsporen. Naast controles kunnen oplettende burgers een belangrijke rol spelen. Dankzij de bereidheid van burgers om verdachte situatie te melden, kunnen we ingrijpen en wapens van straat halen. Het bezit van een vuurwapen in een voertuig leidt tot directe aanhouding van de verdachte en de inbeslagname van de wapens.