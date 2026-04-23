Garderen maakt zich op voor zandsculpturen met thema Het Romeinse Rijk

Van 28 mei tot en met 4 juni 2026 vormt Garderen het decor voor een bijzonder internationaal evenement waar voor de eerste keer het Europees Kampioenschap Zandsculpturen plaatsvindt.

Topcarvers

Vijf topcarvers uit Nederland, Polen, Ierland, Frankrijk en Spanje nemen het tegen elkaar op en werken in enkele dagen tijd toe naar één doel: het maken van een indrukwekkende zandsculptuur die niet alleen technisch sterk is, maar ook verrast in uitstraling, verhaal en uitvoering.

Romeinse Rijk

Het kampioenschap sluit aan bij het jaarthema van Zandsculpturen Garderen: Het Romeinse Rijk. Binnen dat thema krijgen de deelnemende kunstenaars alle ruimte om een eigen ontwerp te maken, geheel in hun eigen stijl. Juist dat maakt het kampioenschap zo aantrekkelijk: vijf verschillende kunstenaars, vijf verschillende landen, vijf totaal eigen interpretaties van hetzelfde onderwerp. Van heroïsche taferelen en keizerlijke grandeur tot scènes uit het dagelijks leven van de Romeinen: alles is mogelijk, zolang het ontwerp past binnen het thema en familievriendelijk is.

Alleen zand en water

Alle deelnemers werken met dezelfde hoeveelheid zand en evenveel tijd. Daarbij mogen zij uitsluitend gebruikmaken van zand en water. Geen verborgen hulpmiddelen, geen extra materialen: alleen vakmanschap, techniek, creativiteit en doorzettingsvermogen bepalen het eindresultaat. Dat maakt het Europees Kampioenschap niet alleen spannend voor de deelnemers zelf, maar ook bijzonder boeiend voor bezoekers.

Vol details

Wie het kampioenschap bezoekt, ziet niet alleen het eindresultaat, maar beleeft juist ook het proces van dichtbij. In de loop van enkele dagen veranderen grote compacte zandblokken stap voor stap in verfijnde sculpturen vol details, diepte en expressie. Eerst ontstaan de grove vormen, daarna volgen de lijnen, accenten en kleine afwerkingen die een werk echt tot leven brengen. Juist dat groeiproces maakt zandkunst voor veel mensen zo fascinerend. Het publiek krijgt een unieke blik achter de schermen van een kunstvorm die vaak pas echt indruk maakt wanneer je met eigen ogen ziet hoeveel precisie en geduld ervoor nodig zijn.

Deskundige jury

De sculpturen moeten uiterlijk op donderdag 4 juni om 12.00 uur gereed zijn. Aansluitend volgt de beoordeling door een deskundige jury. Daarbij wordt onder meer gekeken naar originaliteit, technische uitvoering, uitstraling, thematische uitwerking en de totale impact van het kunstwerk. Naast de vakjury is er ook een kinderjury, wat een extra en speels element toevoegt aan het kampioenschap. Later in het seizoen zal ook het publiek een stem kunnen uitbrengen op een persoonlijke favoriet.

EK

Met het Europees Kampioenschap voegt Zandsculpturen Garderen een nieuw internationaal onderdeel toe aan het programma van de jaarlijkse tentoonstelling. Bezoekers komen hier al jaren voor monumentale zandcreaties, inspirerende tuinen en een compleet dagje uit op de Veluwe. Het EK brengt daar nu een extra dimensie bij: de spanning van een wedstrijd, de energie van live werkende kunstenaars en de kans om zandkunst in wording te ervaren.