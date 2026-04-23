Arbo in Bedrijf: nog te veel bedrijven voldoen niet aan gezond en veilig werken

Meer dan 3 op de 10 bedrijven in Nederland heeft de basis van het arbobeleid niet op orde. Daarmee voldoen zij niet aan een wettelijke verplichting en lopen werknemers onnodig risico op ongevallen en blootstelling aan bijvoorbeeld gevaarlijke stoffen.

Dat blijkt uit de vandaag gepubliceerde monitor Arbo in Bedrijf 2024–2025 van de Nederlandse Arbeidsinspectie. De monitor geeft een actueel beeld van de naleving van de arbowetgeving door werkgevers. De Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E) vormt daarbij de basis: hierin brengen werkgevers risico’s in kaart en leggen zij vast welke maatregelen nodig zijn om werknemers te beschermen.

RI&E

Bij de vorige editie was nog een duidelijke sprong zichtbaar: toen steeg het aandeel bedrijven met een RI&E naar 64 procent, terwijl dit in de jaren daarvoor rond de 50% lag. Gezondheidsbewustzijn na de coronaperiode en intensiever toezicht hebben daaraan bijgedragen, maar een groei blijft uit en het aandeel bedrijven met RI&E komt uit op 68 procent.

Kwaliteit blijft achter

Dat geldt ook voor de kwaliteit van de RI&Es en plannen van aanpak. Die percentages lopen op richting 68-70%, maar een groeisprong blijft uit. De beperkte stijging laat zien dat verdere vooruitgang nodig blijft om de basis van arbobeleid op orde te krijgen.

Gevaarlijke stoffen extra punt van zorg

Een kwart van de bedrijven werkt met één of meer gevaarlijke stoffen. Bij 45% van deze bedrijven worden geen of onvoldoende maatregelen genomen om de risico’s te beheersen. Dit aandeel is nagenoeg onveranderd ten opzichte van eerdere metingen. Blootstelling aan gevaarlijke stoffen kan leiden tot ernstige gezondheidsschade, vaak pas op langere termijn.

Voorlichting en toezicht door de werkgever blijven achter

Naast het in kaart brengen van risico’s zijn werkgevers verplicht om werknemers voor te lichten en toezicht te houden op veilig en gezond werken. Slechts 20% van de werkgevers doet dit aantoonbaar.

