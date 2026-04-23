CBS: Gemiddelde pensioenleeftijd gestegen naar 66 jaar en 4 maanden

In 2025 gingen ruim 100 duizend werknemers met pensioen. 'De gemiddelde pensioenleeftijd was met 66 jaar en 4 maanden ruim twee en een halve maand hoger dan in 2024', zo meldt het CBS vandaag op basis van nieuwe cijfers.

Minder werknemers vóór AOW-leeftijd met pensioen

De gemiddeld hogere pensioenleeftijd komt deels doordat minder werknemers vóór de AOW-leeftijd stopten met werken. In 2025 ging 40 procent van de werknemers voor hun 67e met pensioen, een jaar eerder was dat 46 procent. De AOW-leeftijd was in beide jaren 67 jaar.

Zelfstandigen op latere leeftijd met pensioen

De gemiddelde pensioenleeftijd van zelfstandigen was 68 jaar en 9 maanden in 2023, het laatst bekende jaar voor deze groep. Daarmee waren zij gemiddeld bijna drie jaar ouder dan werknemers die in dat jaar met pensioen gingen. Van de zelfstandigen ging 60 procent na het bereiken van de AOW-leeftijd met pensioen, bij werknemers was dat 12 procent.

Meer vrouwelijke werknemers met pensioen

Van de werknemers die in 2025 met pensioen gingen, was 45 procent vrouw. Aan het begin van deze eeuw was dat nog 28 procent. Deze toename hangt samen met het toegenomen percentage werkende vrouwen, waardoor het aandeel vrouwen onder werknemers groter is geworden. Het aandeel werkende vrouwen van 55 tot 75 jaar is opgelopen van 17 procent in 2001 tot 46 procent in 2024. Mede daardoor nam het percentage vrouwen onder werknemers van 55 jaar of ouder in deze periode toe van 32 procent naar 48 procent.