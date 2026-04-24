Twee nepagenten aangehouden voor oplichting drietal slachtoffers

Afgelopen januari werden meerdere mensen slachtoffer van oplichting door nepagenten: in Oud-Beijerland, Numandorp, en Dordrecht. De verdachten, een 26-jarige en 27-jarige man uit Rotterdam, zijn op woensdag 15 april aangehouden.

In totaal zijn drie mensen slachtoffer geworden van deze twee oplichters. De nepagenten kwamen bij de slachtoffers hun bankgegevens ophalen, om hun geld zogenaamd veilig te stellen. Niet veel later kwamen de slachtoffers erachter dat ze niet te maken hadden met een echte agent, maar met een oplichter, die inmiddels geld van hun rekening had gehaald. De politie startte een onderzoek en stuitte hierbij op de twee verdachten, die gezamenlijk verantwoordelijk bleken te zijn voor het oplichten van deze mensen. Het ging om de twee Rotterdammers die inmiddels zijn aangehouden.

Politie en Openbaar Ministerie zetten fors in op het aanpakken van deze oplichters

Het aantal incidenten met nepagenten steeg in 2025 naar ruim 13.000. Het aantal zaken van bankhelpdeskfraude ligt nog veel hoger. Achter elke aangifte ligt een meestal tragisch verhaal. Slachtoffers zijn vaak oudere en kwetsbare mensen en de impact op hen is groot. Dat maakt deze misdrijven bijzonder ernstig. Veel slachtoffers verliezen niet alleen geld, maar ook het vertrouwen in andere mensen en in instanties. Schaamte speelt ook een rol, waardoor niet iedereen aangifte doet.

Maar, aangifte doen helpt! Politie en Openbaar Ministerie doen namelijk volop onderzoek naar allerlei oplichtingszaken in de eenheid Rotterdam. Een aantal van deze verdachten wordt binnenkort getoond in het programma Bureau Rijnmond, om tot een herkenning én vervolgens aanhouding van de verdachten te komen.