Volledig arbeidsongeschikten toch aan het werk door extra hulp

Ruim één op de drie volledig afgekeurde mensen die meededen aan een proef lukte het toch om aan het werk te komen. Ze kregen hulp van UWV bij het vinden van een baan. De behoefte aan deze dienstverlening blijkt groot; UWV ondersteunde meer mensen dan verwacht.

Minister Thierry Aartsen (Werk en Participatie): ‘Iedereen heeft talent. En iedereen kan meedoen. Dit experiment laat dat op een hele duidelijke manier zien. Laten we deze mensen dus niet afschrijven, maar juist kijken of er met ondersteuning tóch een plek te vinden is voor hen op onze arbeidsmarkt.’

Proef

Sinds 2022 heeft UWV met toestemming van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ongeveer 4.000 mensen die volledig en duurzaam arbeidsongeschikt zijn dienstverlening aangeboden met als doel om te re-integreren. UWV heeft geen wettelijke taak om deze werknemers te ondersteunen naar werk, maar uit gesprekken met cliënten bleek dat een deel van de mensen hier wel behoefte aan had.

Ruim een derde vond werk. Dat is bijzonder, omdat zij op papier niet kunnen werken en dus ook geen re-integratieverplichting hebben. Wel blijkt dat veel mensen hun werk op den duur weer verliezen. Naarmate het experiment langer loopt, zal duidelijk worden of dit zo blijft of dat mensen toch opnieuw werk vinden.

De behoefte aan dienstverlening is groot bij deze groep. Maandelijks melden zich ongeveer 120 mensen met een Wajong- of IVA-uitkering voor ondersteuning. Uit de evaluatie blijkt dat de deelnemers zeer gemotiveerd zijn en persoonlijke groei en ontwikkeling ervaren door de re-integratie. Een deel hoopt door te werken een hoger inkomen te krijgen.

Vervolg

Het experiment loopt nog tot 2028. Op dit moment is er geen budget om er een vervolg aan te geven. Dat betekent dat UWV na dit jaar geen dienstverlening kan inkopen voor nieuwe aanvragers. Minister Aartsen wil gezien de positieve resultaten kijken naar mogelijkheden om deze groep in de toekomst toch te kunnen ondersteunen naar werk. Hij gaat daarover in gesprek met UWV.