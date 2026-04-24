Schietincident Admiraal de Ruijterweg Amsterdam-West, 23-jarige man gewond

Een 23-jarige man uit Amsterdam is vrijdagmiddag slachtoffer geworden van een schietincident op de Admiraal de Ruijterweg in Amsterdam-West. Dit meldt de politie vandaag.

Met schotwond naar ziekenhuis gebracht

'Het slachtoffer is met behulp van anderen met een schotwond naar het ziekenhuis gebracht. De verdachte is op de vlucht geslagen. De recherche doet onderzoek en komt graag in contact met getuigen', aldus de politie.

Melding ruzie

Vrijdag 24 april rond 15.00 uur krijgt de politie diverse meldingen van een ruzie, waarbij wordt geschoten op de Admiraal de Ruijterweg. Hierbij wordt gezien dat een slachtoffer in een auto wordt geholpen en daarna wegrijdt.

Slachtoffer bij ziekenhuis aangetroffen

Agenten treffen bij een ziekenhuis het voertuig met een slachtoffer met schotwond aan. Na het schietincident vlucht de schutter in de richting van de A10. Agenten zoeken nog in de omgeving, maar treffen hem niet meer aan.

Signalement schutter

De politie heeft het signalement van de verdachte schutter gegeven. Het gaat om een man met een lengte van 1,80 meter en een licht getinte huidskleur. Hij droeg een groene jas/vest en had een zwart handvuurwapen. Verder droeg hij een zwarte broek met witte strepen aan de onderkant en witte schoenen en een zwart schoudertasje.

Onderzoek gestart

De recherche en Forensische Opsporing zijn een onderzoek gestart naar het schietincident. De recherche komt ook graag in contact met getuigen van dit schietincident. Beschikt u over beeldmateriaal van de periode voor, tijdens of na het incident, bijvoorbeeld afkomstig van beveiligingscamera’s, videodeurbellen of dashcam’s in nabij geparkeerde voertuigen? Dan komt het onderzoeksteam graag met u in contact. Heeft u daarnaast iets gezien of gehoord, wat het onderzoek verder zou kunnen helpen? Dan kunt u zich melden via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000.