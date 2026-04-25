Dit jaar is 95% van de personen die Koninklijke onderscheiding krijgt een vrijwilliger

Bij de Algemene Gelegenheid vrijdag, ook wel bekend als de jaarlijkse Lintjesregen, ontvingen 3.633 personen een Koninklijke onderscheiding vanwege hun bijzondere verdiensten voor de samenleving. 'In 95% van de gevallen ging het om vrijwilligers die zich langdurig hebben ingezet voor de samenleving. Nederland toont zich daarmee opnieuw een wereldwijde kampioen in het vrijwilligerswerk', zo meldt De Kanselarij Der Nederlandse Orden.

Internationaal Jaar van de Vrijwilliger

'2026 is door de Verenigde Naties bovendien uitgeroepen tot het Internationaal Jaar van de Vrijwilliger. Daarom deze lintjesregen bijzondere aandacht voor de mensen die ons land zo laten bloeien', aldus de Kanselarij.

Neem een voorbeeld aan vrijwilligers

“Vrijwilligers maken de samenleving beter,” zegt Ank Bijleveld, voorzitter van het Kapittel voor de Civiele Orden. Dit is het adviesorgaan van de Nederlandse regering over Koninklijke onderscheidingen. “Laat de mensen die een Koninklijke onderscheiding ontvangen een voorbeeld zijn voor hoe het leven geleefd kan worden. De samenleving valt namelijk grotendeels stil als deze mensen hun vrijwilligerswerk zouden neerleggen. Ze houden onze sportverenigingen draaiende, ze zijn van onschatbare waarde voor onze zorginstellingen, ze helpen ons om onze buurten leefbaar te houden, ze dragen bij aan een gezond leerklimaat op onze scholen, ze vormen een vangnet voor als het even niet goed met ons gaat of ze houden onze geschiedenis levend.’’

'Vrijwilliger zelf ook gelukkiger'

“Daarnaast is uit wetenschappelijk onderzoek gebleken dat mensen die zich inzetten voor een ander vaak zelf ook gelukkiger en gezonder zijn. Uit hun monden klinken zinnen als: ‘zelfs de boodschappen doen voor mijn buurvrouw maakt me gelukkig’ of ‘iets betekenen voor een ander is het mooiste dat er is’. Het zijn vaak de stille krachten in onze maatschappij. Zij zullen zelden een spraakmakende mening verkondigen in een talkshow of veel volgers hebben op de sociale media, maar we kunnen allemaal nog veel van ze leren. Geef hen de aandacht die ze verdienen.”

Meer lintjes, meer vrijwillige inzet

Er zit een stijgende lijn in het aantal Koninklijke onderscheidingen. Er werden in 2025 nog 3.427 onderscheidingen toegekend en in 2024 waren het er 3.372. Dit is in lijn met de cijfers die bekend zijn over het vrijwilligerswerk in Nederland. Ank Bijleveld: “Volgens het CBS is Nederland kampioen vrijwilligerswerk en zit er een stijgende lijn in het aantal mensen dat vrijwillig actief is. Dat zegt iets moois over waar we staan als samenleving. Misschien zijn we helemaal niet zo gepolariseerd als vaak wordt gedacht. Het is hoe dan ook een opsteker in dit Internationale Jaar van de Vrijwilliger.”

Andere cijfers 2026

Negen personen werden benoemd tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw

In het Caribisch deel van het Koninkrijk werden 41 Koninklijke onderscheidingen uitgereikt. Jeroen van Haalen uit Winssen (gemeente Beuningen) is met 27 jaar deze lintjesregen de jongste gedecoreerde

37 procent van de gedecoreerden is vrouw

Bij andere gelegenheden door het jaar heen werden tussen de lintjesregen van afgelopen jaar en vandaag 1028 onderscheidingen uitgereikt (2024-2025: 978 en 2023-2024: 945).