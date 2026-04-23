Brand op rondvaartboot

Op een rondvaartboot die lag aangemeerd aan De Ruijterkade in Amsterdam is donderdagochtend brand uitgebroken.

Even na half 10 werden de brand gemeld bij de hulpdiensten en werd de boot ontruimd. De brandweer had het vuur snel onder controle waardoor de schade beperkt kon blijven.

Of de rondvaartboot nog verder kan varen is niet bekend. Er deden zich geen persoonlijke ongelukken voor.

