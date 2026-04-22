Kabinet neemt maatregelen tegen schijnerkenningen

Het kabinet neemt maatregelen om schijnerkenningen tegen te gaan. Daarbij erkennen mensen een kind alleen om een verblijfsvergunning of de Nederlandse nationaliteit te krijgen, zonder dat zij een rol spelen als ouder. Dit misbruik wil het kabinet stoppen.

De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) ziet dat het aantal signalen van mogelijke schijnerkenningen toeneemt. Waar het eerst om enkele tientallen gevallen per jaar ging, waren dat er ongeveer 250 in 2024 en 410 in 2025. Soms gaat het om zogeheten veelerkenning, waarbij 1 persoon meerdere kinderen erkent.

Minister Van den Brink: “Misbruik door schijnerkenningen is onacceptabel en moeten we aanpakken. Een erkenning is bedoeld om een echte ouder-kindrelatie vast te leggen, niet om verblijf clandestien te regelen. Daarom nemen we maatregelen om dit tegen te gaan.”

Maatregelen op korte termijn

Op korte termijn zet het kabinet in op betere signalering en samenwerking. Ambtenaren van de burgerlijke stand en medewerkers burgerzaken krijgen aanvullende instructie en ondersteuning om schijnerkenningen te herkennen en hier adequaat op te handelen.

Daarnaast wordt een expertiseteam opgezet waarin kennis van verschillende organisaties wordt gebundeld. Gemeenten kunnen hier terecht voor hulp bij ingewikkelde gevallen en bij signalen van mogelijke schijnerkenning. Ook gaan het Openbaar Ministerie (OM), de IND en de Nederlandse Vereniging voor Burgerzaken (NVVB) intensiever samenwerken. Zo kunnen schijnerkenningen sneller worden opgespoord en kan, waar mogelijk, worden overgegaan tot het laten vernietigen van schijnerkenningen.

Maatregelen op lange termijn

Voor de lange termijn werkt het kabinet aan mogelijke wetswijzigingen. In lijn met het regeerakkoord wordt strafrechtelijk optreden als onderdeel van de aanpak betrokken.

Daarnaast wordt verkend of strengere voorwaarden nodig zijn voor het erkennen van kinderen. Zo wordt gekeken naar het beperken van het aantal gemeenten waar een buitenlands kind kan worden erkend wanneer dit kan leiden tot verblijf in Nederland of het verkrijgen van de Nederlandse nationaliteit. Ook wordt onderzocht of aanvullende voorwaarden nodig zijn, zoals strengere eisen aan het aantonen van een familierelatie, om misbruik beter te voorkomen.