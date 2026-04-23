FNV: Salarissen provincieambtenaren in twee jaar met 7,2% omhoog

De mensen die werken bij de provincies krijgen er vanaf juli in twee jaar tijd 7,2% salaris bij. Dat is afgesproken voor de nieuwe cao van de provincieambtenaren', zo meldt FNV vandaag.

Loonstijging in drie stappen

De cao gaat in op 1 juli 2026 en loopt tot 1 juli 2028. De lonen stijgen in drie stappen: eerst met 2,5%, dan op 1 januari 2027 met nog eens 2,5% en tenslotte begin 2028 met 2,2%.

Geen balansregeling werk en privé

Erik Gerritsen, vakbondsbestuurder van FNV Overheid: ‘Onderhandelen blijft geven en nemen. We zijn redelijk tevreden over de loonafspraken. Wel vinden we het jammer dat er bijvoorbeeld geen balansregeling in de cao is opgenomen. Daarmee hadden provincieambtenaren hun werkdruk omlaag kunnen brengen door werk en privé beter op elkaar af te stemmen.'

Boek nog niet gesloten

Zo’n regeling is nodig, want er komen meer taken vanuit het Rijk naar de provincies, zegt Gerritsen. 'Dat zorgt voor meer werk terwijl er ook de komende jaren een tekort is aan personeel. Voor ons is dit geen gesloten boek, we blijven ons ervoor hard maken om hier goede afspraken over te maken.’

Hogere vergoeding voor thuiswerkers

De FNV heeft verder met de provincies afgesproken dat werknemers een hogere vergoeding krijgen voor thuiswerken: de totale vergoeding gaat van € 3 naar € 3,45 netto per dag.

Eerder stoppen bij zwaar werk

Voor de mensen met een zwaar beroep komt er een zwaarwerkregeling, waarmee zij eerder kunnen stoppen met werken. Uiterlijk 1 juni 2026 komt er een lijst met functies die gaan vallen onder de regeling. Werknemers kunnen gebruik gaan maken van de regeling vanaf 1 januari volgend jaar.

Verlofregelingen duidelijker en eenvoudiger

Ook zijn er afspraken gemaakt over de verlofregelingen in de cao. Deze zijn duidelijker en eenvoudiger gemaakt. Er komt een verlof voor reservisten bij Defensie, net als verlof voor mensen die een gendertransitie ondergaan.

Ongeveer 16.000 werknemers

De cao Provinciale Sector geldt voor zo’n 16.000 mensen die werken voor de 12 Nederlandse provincies. Dit zijn bijvoorbeeld provinciale wegbeheerders, toezichthouders/BOA’s Groen en de milieu-inspecteurs bij enkele grote omgevingsdiensten.