Man overleden bij overval op goudwisselkantoor in Beverwijk

Op 22 april vond een gewelddadige overval plaats op een goudwisselkantoor aan de Breestraat in Beverwijk. Daarbij is een medewerker overleden. De politie hield later in de omgeving een 19-jarige man uit Beverwijk aan.

Onderzoek en aanhouding

De politie startte na het incident direct een groot onderzoek. Het onderzoeksteam werkte nauw samen met cameratoezicht en handhaving van de gemeente. Een verdachte kwam hierdoor in beeld. De politie hield deze 19-jarige man uit Beverwijk aan. Hij zit nog vast.

Begeleiding voor naasten

De politie zet een familieagent in voor de begeleiding van de naasten. Dat is gebruikelijk bij fatale incidenten of ernstige geweldzaken.