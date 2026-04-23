Stress op het werk kan volgens werknemers leiden tot ongevallen

Er is steeds meer aandacht voor de negatieve effecten van stress op de gezondheid van werkenden. Maar dat het ook kan leiden tot ongelukken op het werk is minder bekend. In een nieuw onderzoek sprak het RIVM met verschillende werknemers over hun ervaringen op de werkvloer. Zij herkennen dat door stress gevaarlijke situaties kunnen ontstaan. Aandacht voor het effect van stress op de veiligheid kan dit soort situaties voorkomen.

Psychosociale arbeidsbelasting (PSA) is een verzamelnaam voor factoren op het werk die stress kunnen veroorzaken. Denk aan tijdsdruk, ongewenst gedrag op het werk, onzekerheid over baanbehoud en gebrek aan zelfstandigheid.

Onderzoek op werkvloer naar psychosociale arbeidsbelasting

In 2025 toonde het RIVM aan dat PSA samenhangt met onveilig gedrag en (bijna) ongevallen op het werk. Het RIVM onderzocht nu hoe mensen op de werkvloer dit zelf ervaren. Het RIVM sprak hiervoor met magazijnmedewerkers, hun leidinggevenden, HR-professionals en veiligheidsprofessionals, uit de sector vervoer en opslag.

Vooral tijdsdruk heeft invloed op veiligheid werk

Volgens de mensen die het RIVM sprak heeft vooral tijdsdruk invloed op de veiligheid in het werk. Zo moeten magazijnmedewerkers in drukke perioden soms snel veel werk doen. Dit kan zorgen voor stress, vermoeidheid en irritaties. Daardoor maken medewerkers eerder fouten en kunnen gevaarlijke situaties ontstaan.

De deelnemers aan het onderzoek hadden weinig ervaring met ongewenst gedrag op het werk en onzekerheid over baanbehoud, maar vermoeden dat dit ook invloed kan hebben op veiligheid. Mensen kunnen hierdoor gespannen zijn en afgeleid raken waardoor ze minder goed opletten.

Het is belangrijk stress te voorkomen

Als er sprake is van stress op het werk, wordt er vaak wel actie ondernomen. Maar het is ook belangrijk om stress te voorkomen. Volgens de deelnemers kan het goed inwerken van nieuwe medewerkers bijvoorbeeld tijdsdruk verminderen. Ongewenst gedrag kan mogelijk worden voorkomen door gezamenlijk gedragsregels op de werkvloer op te stellen.

Advies geldt voor werkgevers en werknemers in alle sectoren

Het RIVM adviseert werkgevers en iedereen die te maken heeft met veiligheid op werk, meer aandacht te hebben voor de invloed van PSA op de fysieke veiligheid. Het RIVM raadt ook aan om in hulpmiddelen en richtlijnen hiervoor meer aandacht te hebben.

De deelnemers aan dit onderzoek werken in de sector vervoer en opslag. Het RIVM merkt op dat dit onderwerp ook relevant is voor andere sectoren waar sprake is van fysiek werk of waar ongevallen relatief vaak voorkomen.