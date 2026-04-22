Verbod op sigarettenfilters kan hoeveelheid microplastics in milieu verminderen

Een verbod op sigarettenfilters kan de hoeveelheid microplastics in het milieu verminderen. Tegelijkertijd heeft zo’n verbod geen negatieve invloed op de gezondheid van rokers, omdat een filter een sigaret niet minder schadelijk maakt. Er zijn geen aanwijzingen voor extra milieuschade door het ontbreken van een filter. Dat blijkt uit onderzoek van het RIVM.

Na het roken van een filtersigaret blijft er een peuk over. Deze peuk bestaat uit het sigarettenfilter, een beetje tabak, papier en as. Het filter is vrijwel altijd gemaakt van celluloseacetaat, een type plastic. Omdat dit maar langzaam afbreekt, blijven deze filters tientallen jaren achter in het milieu. Tegelijkertijd levert het filter geen bewezen gezondheidsvoordeel voor de roker op.

Het RIVM bracht in kaart welke informatie er beschikbaar is over de stoffen die uit tabakspeuken met en zonder filter vrijkomen. In de wetenschappelijke literatuur is weinig bekend over verschillen in de impact op het milieu. Wel laat de literatuur zien dat er verschillende schadelijke stoffen uit tabakspeuken vrijkomen. Denk aan nicotine, metalen, microplastics, PAK’s en pesticiden. Een verbod op filters zal de hoeveelheid microplastics dat uit tabakspeuken in het milieu komt verlagen.Tabakspeuken zonder filter bevatten ongeveer drie keer zo veel tabak dan peuken met filter. Verwacht wordt dat een dergelijke toename te weinig is om een merkbaar effect op het milieu te kunnen zien. Aanvullend onderzoek kan helpen om deze verschillen beter in kaart te brengen.