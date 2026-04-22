Consumentenvertrouwen daalde bijna nooit zo sterk als in april 2026

Op één na grootste daling

Het consumentenvertrouwen gaat van -30 in maart naar -44 in april. 'Dat is de op één na grootste daling sinds het begin van de statistiek in april 1986. Alleen in april 2020, het begin van de coronapandemie, was de daling van het vertrouwen groter', aldus het CBS.

20 jaar

Met -44 ligt het consumentenvertrouwen in april ver onder het gemiddelde van de afgelopen twintig jaar (-11). Het vertrouwen bereikte in januari 2000 de hoogste stand ooit (36) en in september en oktober 2022 de laagste stand ooit (-59). Het CBS meet het consumentenvertrouwen elke maand sinds april 1986 op basis van het consumentenconjunctuuronderzoek. Het consumentenvertrouwen is een gemiddelde van vijf deelvragen, waarbij van elke vraag het saldo van positieve en negatieve antwoorden wordt genomen. Als alle consumenten positief zijn, is het saldo 100. Als alle consumenten negatief zijn, is het saldo -100.

Consumenten fors negatiever over economisch klimaat

Consumenten zijn in april fors negatiever over de economie dan in maart. De deelindicator economisch klimaat daalt van -54 naar -72. Alleen van augustus tot en met oktober 2022 waren consumenten negatiever over de economie. In april 2026 verslechtert zowel het oordeel over de economische situatie in de komende twaalf maanden als het oordeel over de economische situatie in de afgelopen twaalf maanden sterk.

Koopbereidheid verslechtert ook sterk

De koopbereidheid is in april -26, tegen -15 in maart. Slechts een keer was de daling van de koopbereidheid groter. Dat was in april 2020. Zowel het oordeel over de financiële situatie in de afgelopen twaalf maanden als het oordeel over de financiële situatie in de komende twaalf maanden verslechtert in april 2026. Ook vinden consumenten de tijd voor het doen van grote aankopen in april veel ongunstiger dan in maart.