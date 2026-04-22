Koopwoningen in maart 5 procent duurder dan jaar eerder

In maart waren de prijzen van bestaande koopwoningen gemiddeld 5,0 procent hoger dan een jaar eerder. Ten opzichte van februari 2026 stegen de prijzen in maart gemiddeld met 0,3 procent. De prijsontwikkelingen in dit bericht zijn gebaseerd op de prijsindex van bestaande particuliere koopwoningen in Nederland van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het Kadaster.

Ten opzichte van februari stegen de prijzen van bestaande koopwoningen in maart met 0,3 procent. De prijzen van bestaande koopwoningen bereikten in juli 2022 een piek. Daarna sloeg de trend om en daalde de prijsindex enige tijd. Sinds juni 2023 is de trend echter weer stijgend. In maart lagen de prijzen gemiddeld 15,9 procent hoger dan bij de vorige piek in juli 2022.

Meer transacties bestaande koopwoningen in maart

Het Kadaster maakte bekend dat het in maart 19 381 woningtransacties registreerde. Dat is bijna 13 procent meer dan een jaar eerder. In de eerste drie maanden van 2026 zijn 55 949 woningen verkocht, bijna 9 procent meer dan een jaar eerder.

In maart was de gemiddelde transactieprijs voor een bestaande koopwoning 494 605 euro. NB Voor het bepalen van prijsontwikkelingen van bestaande koopwoningen wordt niet de transactieprijs, maar de prijsindex gebruikt. Bij de berekening van de prijsindex wordt rekening gehouden met kwaliteitsverschillen tussen koopwoningen. In de gemiddelde transactieprijs zit geen kwaliteitscorrectie.