Goedkopere nieuwbouw vooral voor mensen met laag inkomen

In nieuwe koopwoningen wonen vooral huishoudens met een hoog inkomen. Nieuwe goedkopere corporatiewoningen worden vooral verhuurd aan huishoudens met een laag inkomen. Zij wonen veel minder vaak in een nieuwe koopwoning, ook als die volgens het woonbeleid van de overheid betaalbaar is. Dit blijkt uit nieuwe cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) over woningprijzen en inkomens in de periode 2019 tot en met 2024.

Begin 2024 wonen 121 duizend mensen in 57 duizend nieuwbouwwoningen waarvan bekend is of ze in de categorie ‘betaalbaar’ vallen of niet. Sinds 2019 kwamen er jaarlijks tussen de 52 duizend en 58 duizend particulier bewoonde nieuwbouwwoningen bij. Dit zijn vooral nieuwe koopwoningen (29 duizend in 2024), en in mindere mate private verhuur (15 duizend) of corporatiewoningen (12 duizend).

Nieuwe koopwoningen voor ongeveer een derde in goedkopere categorie

Nieuwe corporatiewoningen vallen bijna allemaal in de categorie betaalbaar (91 tot 95 procent per jaar). Bij nieuwe privaat verhuurde woningen is dat ongeveer de helft (47 tot 55 procent) en bij koopwoningen minder dan een derde (21 tot 32 procent).