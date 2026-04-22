Koning kan op Koningsdag in Dokkum echt het ijs op net als bij Elfstedentocht '86

Op Keningsdei, zoals Koningsdag dit jaar in Dokkum wordt genoemd, liggen er in het water bij de Vleesmarkt op het beroemde keerpunt van de Elfstedentocht grote drijvende pontons. 'Hierop komt een echte ijsvloer te liggen. Met de schaatsvloer komt de sfeer van de Elfstedentocht terug. Koning Willem Alexander schaatste in 1986 de tocht onder de schuilnaam W.A. van Buren', zo meldt het Wetterskip Fryslân vandaag.

Water zo stil mogelijk

Het waterschap wil het water in het Klein Diep tijdens de opbouw van de schaatspontons en op Keningsdei zo veel mogelijk stil laten staan. Dit water verbindt de Dokkumer Ie met het Dokkumer Grutdjip. Deze route is belangrijk voor de afvoer van boezemwater. De boezem is het stelsel van meren, kanalen en vaarten in Fryslân. Normaal stroomt het boezemwater via de sluis Dokkumer Nieuwe Zijlen naar het Lauwersmeer.

Veilig en stabiel

Door het dichtzetten van de spuisluis in Dokkumer Nieuwe Zijlen is er tijdelijk geen stroming in Dokkum. Hierdoor zijn er in Dokkum minder schommelingen in de waterstand. Normaal kan het water als gevolg van het spuien nog 10 tot 15 centimeter op en neer bewegen. Nu is dat maar enkele centimeters. Zo ligt de ijsvloer stevig in het water en kunnen mensen veilig van de wal het ponton op.

'Hoge uitzondering'

‘Dat we geen water meer naar het Lauwersmeer afvoeren, doen we bij hoge uitzondering’, zegt dijkgraaf Luzette Kroon van Wetterskip Fryslân. ‘Normaal zet het waterschap gemalen en sluizen alleen stil als het lang vriest. Dat doen we, zodat het natuurijs beter kan groeien en mensen kunnen schaatsen. We leggen nu de boezem stil om een ijsvloer mogelijk te maken voor een heel bijzonder evenement. We helpen de organisatie van Keningsdei graag, zodat dit schaatsonderdeel veilig en goed kan doorgaan,” zegt dijkgraaf Luzette Kroon van Wetterskip Fryslân.