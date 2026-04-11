NVWA ontdekt in bedrijf zijnde illegale slachterij in Friesland

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft afgelopen week op donderdag 9 april een illegale slachterij ontdekt op een boerderij in Friesland. Dit meldt de NVWA.

Slachten zonder verdoving

Inspecteurs bezochten de locatie na een melding over mogelijk illegale slacht. 'Bij aankomst troffen zij in een schuur zeven mannen aan die schapen aan het slachten waren, zonder verdoving. De politie was aanwezig om de veiligheid van de inspecteurs te waarborgen', aldus de NVWA. Tegen de eigenaar van de locatie en de betrokken slachters is proces-verbaal opgemaakt. De NVWA onderzoekt de zaak verder.

Grote hoeveelheid slachtafval

Tijdens de controle troffen inspecteurs naast de schapen die geslacht werden een grote hoeveelheid slachtafval en schapenvellen aan. Het vermoeden is daarom dat er mogelijk al meerdere dagen op deze locatie werd geslacht. Ook bestaat het vermoeden dat klanten op bestelling een schaap konden laten slachten.

Risico’s van illegale slacht

In erkende slachthuizen controleert de NVWA of bedrijven zich houden aan de regels voor dierenwelzijn, diergezondheid en voedselveiligheid. Bij illegale slacht ontbreekt dit toezicht. Daardoor ontstaan grote risico’s voor zowel het welzijn van dieren als de veiligheid van het vlees. Om die reden wordt streng opgetreden: de boete voor illegaal onbedwelmd slachten kan oplopen tot €103.000. Daarnaast riskeren overtreders een gevangenisstraf van maximaal zes jaar.

Meld illegale slacht

De NVWA ontdekte deze illegale slachterij dankzij een melding. Wie informatie heeft over illegale slacht of iets verdachts ziet, zoals een schaap op een ongebruikelijke plek of mogelijk gestolen weidedieren, kan dit melden bij de NVWA via 0900–0388. Melden kan ook anoniem.