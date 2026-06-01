NL-Alert testbericht maandag 1 juni om 12.00 uur weer verstuurd

Vandaag, 1 juni, heeft de overheid rond 12.00 uur een NL-Alert testbericht verstuurd. 'Hiermee test de overheid het alarmsysteem, om zeker te weten dat het werkt bij een noodsituatie. Het testbericht ontvang je op je mobiele telefoon, via reisinformatieschermen in het openbaar vervoer en via de NL-Alert App.

Oordopjes of koptelefoon even niet gebruiken rond 12.00 uur

Met oordopjes in of een koptelefoon op, komt het testbericht hard binnen. Haal daarom vlak voor 12:00 je oordopjes uit je oren of zet je koptelefoon af.

Eerste maandag in Juni en december

Elke eerste maandag van juni en december test de overheid NL-Alert. In het testbericht staat duidelijk dat het om een test gaat. Je hoeft dus niets te doen. Ontvang je het testbericht? Dan weet je zeker dat je ook een NL-Alert ontvangt bij een noodsituatie. Ontvang je geen testbericht? Check dan of je telefoon niet in vliegtuigmodus staat en verbonden is met het 4G/5G-netwerk. Neem anders contact op met je mobiele provider.

NL-Alert App

Je kan NL-Alert ook ontvangen via de NL-Alert App. Deze app is handig als je vaak bij de grens bent, waardoor je telefoon verbinding maakt met een buitenlandse zendmast. Die zenden geen NL-Alerts uit. Met de app krijg je het bericht toch. De NL-Alert App neemt ook de toegankelijkheidsinstellingen van je mobiele telefoon over. Die maken NL-Alerts duidelijker als je slechtziend, blind, slechthorend of doof bent. En ben je mantelzorger voor iemand die ergens anders woont? Dan kun je instellen dat je ook NL-Alerts voor die locatie krijgt. Zo kan je hen direct waarschuwen bij een noodsituatie.

Wat er ook gebeurt, volg je NL-Alert

NL-Alert waarschuwt en informeert je over noodsituaties bij jou in de buurt. Bijvoorbeeld bij een brand of onverwacht noodweer. Een NL-Alert vertelt je wat er aan de hand is en wat je moet doen om jezelf én anderen in veiligheid te brengen. Een NL-Alert wordt alléén verstuurd in situaties waar jij of mensen in je buurt gevaar lopen. Dus wat er ook gebeurt, volg je NL-Alert. Ook als je nog niets van de situatie merkt. Want ook als je de brand niet ziet, kan een rookwolk met schadelijke stoffen jouw kant opkomen. Kijk voor meer informatie over NL-Alert op www.nl-alert.nl.