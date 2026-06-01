Man (39) overleden na eenzijdige aanrijding in Uithoorn

Een 39-jarige man uit De Kwakel is vrijdagavond 29 mei 2026 overleden nadat hij ernstig gewond raakte bij een eenzijdige aanrijding op de Koningin Maximalaan in Uithoorn. Dit meldt de politie vandaag.

Met auto in sloot

Rond 20.30 uur vond de aanrijding plaats, waarbij het slachtoffer met zijn auto in de sloot terechtkwam. Opsporing Team Verkeer doet onderzoek en zoekt getuigen.

Ernstige aanrijding Maximalaan/Noorddammerweg

Rond 20.30 uur krijgt de politie diverse meldingen over een ernstige aanrijding op de Koningin Maximalaan/Noordammerweg. Een auto rijdt hierbij tegen een boom en raakt daarna in het water. Omstanders bekommeren zich hierbij om het slachtoffer, de brandweer haalt hem vervolgens uit de auto en starten de reanimatie. 'Ook het Mobiel Medisch Team (MMT) wordt hierbij ingezet. Helaas mocht alle medische hulp niet baten en is het slachtoffer ter plaatse overleden', aldus de politie.

Onderzoek

Opsporing Team Verkeer (OTV) en FO-verkeer doen onderzoek naar de precieze toedracht van het verkeersongeluk.