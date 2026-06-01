Grootschalige controle pleziervaart langs de Nederlandse kust en buitengrens

Afgelopen weekend heeft de Zeehavenpolitie, samen met de Koninklijke Marechaussee, de Douane en de Kustwacht, een grootschalige controle uitgevoerd van de pleziervaart langs de Nederlandse kust.

De controles vonden plaats ter hoogte van de Goereesesluis in Stellendam, de Maasmond en op zee, gericht op pleziervaartuigen die de Schengenbuitengrens passeerden.

Tijdens de actie werden alle passerende pleziervaartuigen en opvarenden gecontroleerd. In totaal zijn 105 pleziervaartuigen gecontroleerd, waarvan 72 bij de Goereesesluis in Stellendam en 34 ter hoogte van de Maasmond. Daarnaast zijn tussen vrijdag en zondag 228 personen gecontroleerd. Van hen hadden 211 personen een Europese nationaliteit en 17 personen een niet-Europese nationaliteit.

Tijdens de controles kwamen enkele personen in beeld die in verband konden worden gebracht met eerdere onderzoeken naar verdovende middelen. Er zijn tijdens deze actie echter geen verdovende middelen aangetroffen.

De actie stond in het teken van de gezamenlijke uitvoering van de grenspolitietaak en de bestrijding van grensoverschrijdende en ondermijnende criminaliteit. Door als partners integraal op te treden, wordt niet alleen toezicht gehouden op de naleving van wet- en regelgeving, maar wordt ook de informatiepositie versterkt. Dit draagt bij aan het in kaart brengen van mogelijke blinde vlekken, het voorkomen van mensensmokkel en het vergroten van de bewustwording rondom ondermijnende criminaliteit.

De Zeehavenpolitie en de Koninklijke Marechaussee zijn beide verantwoordelijk voor de uitvoering van de grenspolitietaak en de bewaking van de buitengrenzen van het Schengengebied. Door gezamenlijk op te trekken wordt de slagkracht vergroot en kan effectiever worden opgetreden tegen grensoverschrijdende criminaliteit aan de Nederlandse buitengrens.