Dode bij woningbrand in Rotterdam

Bij een woningbrand in Rotterdam is zondag een het einde van de middag een overleden persoon gevonden. De politie doet onderzoek naar de toedracht van de brand.

Omstreeks 11.30 uur brak er brand uit in de woning aan de Lijnzaadstraat. De brand ging met hevige rookontwikkeling gepaard.

Nadat de brand geblust was, werd het stoffelijk overschot van een persoon aangetroffen. De politie zal onderzoek doen naar de identiteit van het slachtoffer.

Ambulancepersoneel heeft nog een persoon nagekeken omdat deze rook had ingeademd. Deze hoefde niet naar een ziekenhuis.