Rotterdammer zwaargewond na steekincident in woning

Een 38-jarige Rotterdammer raakte in de nacht van zaterdag op zondag zwaargewond nadat hij in een woning in de Laanzichtstraat is gestoken. In de woning waren nog een man en een vrouw aanwezig. Zij zijn beiden aangehouden. Het slachtoffer is overgebracht naar het ziekenhuis.

Om 00.50 uur horen getuigen geruzie en harde stemmen uit een woning in de Laanzichtstraat. Agenten troffen een hevig bloedende man, waarop de agenten eerste medische handelingen hebben uitgevoerd. Het slachtoffer is een 38-jarige Rotterdammer. In de woning waren nog een 31-jarige vrouw en een 40-jarige man, ook beiden uit Rotterdam, aanwezig. Beiden zijn aangehouden. De politie onderzoekt wie gestoken heeft en wat de toedracht is geweest.