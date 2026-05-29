Duikteam Douane vindt 64 kilo cocaïne onder tankschip in IJsselhaven Rotterdam

Het duikteam van de Douane heeft afgelopen woensdag 27 mei 64 kilo cocaïne aangetroffen onder een tankschip dat lag afgemeerd in de IJsselhaven in Rotterdam. Dit meldt het Openbaar Ministerie (OM) vandaag.

Waterdichte tassen in zeekast verstopt

De drugs zaten verpakt in waterdichte tassen in de zogenoemde zeekast van het schip. Een zeekast is een holte in de romp onder de waterlijn en is vanaf de buitenkant bereikbaar via roosters. Criminelen maken regelmatig gebruik van deze ruimte om verdovende middelen te verstoppen. Het duikteam van de Douane controleert daarom regelmatig schepen op smokkel via zeekasten.

Schip afkomstig uit haven van Santos in Brazilië

Het schip, een fruitsaptanker, was afkomstig uit de haven van Santos in Brazilië en werd gelost bij een bedrijf in de IJsselhaven. Het betreffende bedrijf en de rederij hebben niets met de smokkel te maken.

HARC-team

Het HARC-team, een samenwerkingsverband van douane, FIOD, Zeehavenpolitie en het Openbaar Ministerie in Rotterdam, heeft de zaak verder in onderzoek.