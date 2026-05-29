Hoger zorg- en medicijngebruik bij mensen met multiple sclerose

Mensen met multiple sclerose (MS) bezoeken vaker de huisarts en gebruiken meer medicijnen dan de gemiddelde Nederlander. Uit recent onderzoek van het Nivel en het MS Centrum Amsterdam blijkt dat mensen met MS gemiddeld vijf keer per jaar bij hun huisarts komen. Dat is anderhalf keer zo vaak als de gemiddelde patiënt. Vooral voor klachten die passen bij infecties, zoals griep of een blaasontsteking, gaan zij twee keer zo vaak naar de huisarts.

Meer gebruik van andere medicijnen

Mensen met MS krijgen ook vaker andere medicijnen voorgeschreven, naast de medicijnen die de ziekte zelf remmen. Dit gebeurt anderhalf keer zo veel als gemiddeld. Het gaat bijvoorbeeld om antibiotica, vitamines, maagzuurremmers, bloeddrukverlagers en laxeermiddelen.

Polyfarmacie: een risico voor mensen met MS

Als iemand vijf of meer medicijnen tegelijk gebruikt, heet dat polyfarmacie. Volgens het onderzoek heeft één op de vier mensen met MS hiermee te maken. In de algemene bevolking is dit ongeveer één op de zes. Polyfarmacie komt vooral voor bij ouderen, vrouwen, mensen met meer bijkomende aandoeningen naast de MS (bijvoorbeeld diabetes of hartproblemen) en mensen met een lagere sociaaleconomische status. Mensen met MS met polyfarmacie hebben een verhoogd risico om eerder te overlijden in de daaropvolgende jaren. De toename in dit risico door polyfarmacie is vergelijkbaar met die in de algemene bevolking.