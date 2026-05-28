'Huisdieren maken eigenaren niet aantoonbaar gelukkiger'

Uit nieuw wetenschappelijk onderzoek blijkt dat het hebben van een huisdier geen significant effect heeft op het geluk of de mentale gezondheid van de eigenaar. Dat concluderen onderzoekers op basis van een grootschalige longitudinale studie, gepubliceerd in 2026 in het vakblad Applied Research in Quality of Life.

De studie maakt gebruik van gegevens uit de Australische HILDA-survey, een langlopend onderzoek waarin duizenden huishoudens over meerdere jaren worden gevolgd. Door deze opzet konden de onderzoekers veranderingen in welzijn vergelijken bij dezelfde personen, vóór en na het krijgen van een huisdier.

Uit de analyse blijkt dat er gemiddeld geen meetbaar verschil is in levensgeluk, mentale gezondheid of gevoelens van eenzaamheid tussen mensen met en zonder huisdier. Eventuele positieve effecten, zoals gezelschap, worden volgens de onderzoekers gecompenseerd door factoren als kosten, verantwoordelijkheid en zorgen.

De onderzoekers benadrukken dat het effect van huisdieren per individu kan verschillen. In sommige gevallen kunnen huisdieren bijdragen aan welzijn, maar dit is volgens de studie niet structureel aantoonbaar op populatieniveau. In breder wetenschappelijk onderzoek naar dierenwelzijn wordt daarnaast vastgesteld dat het welzijn van huisdieren zelf sterk afhankelijk is van factoren als leefomgeving, sociale interactie en mate van verzorging.

De uitkomsten nuanceren het veelgehoorde idee dat huisdieren per definitie bijdragen aan een beter mentaal welzijn.