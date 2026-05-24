LUMC en NecstGen bundelen krachten voor cel- en gentherapie

Het LUMC en NecstGen versterken de ontwikkel- en productiefaciliteiten voor cel- en gentherapie door alles onder één dak te brengen binnen het LUMC. 'De krachten van beide organisaties worden samengebracht, waardoor het beste van beiden behouden blijft en elkaar versterkt', zo meldt het LUMC.

'Kraamkamer' voor het naar de patiënt brengen van cel- en gentherapieën

Het LUMC Centrum voor Cel- en Gentherapie heeft een sterke positie als ‘kraamkamer’ voor het naar de patiënt brengen van cel- en gentherapieën. NecstGen beschikt op haar beurt over uitgebreide kennis en expertise op het gebied van celtherapie, virale vectorproductie en het naar de markt brengen van deze therapieën. Door onze kennis, ervaring en experts te bundelen, ontstaat een stevige basis voor de verdere ontwikkeling van cel- en gentherapie. Met deze samenvoeging zijn we beter voorbereid op de cel- en gentherapieën van de toekomst.

Wat zijn cel- en gentherapieën?

Cel- en gentherapieën zijn geavanceerde behandelingen die gebruikmaken van cellen of genetisch materiaal om ziekten te behandelen. Ze worden ontwikkeld voor patiënten met ernstige aandoeningen, waarvoor de bestaande behandelingen niet goed werken. Cel- en gentherapieën worden bijvoorbeeld gebruikt (al dan niet in studieverband) voor patiënten met kanker en diabetes type 1. Binnen het LUMC verbindt dit werk wetenschappelijk onderzoek, klinische expertise en gespecialiseerde productiecapaciteiten, met als doel innovatieve therapieën dichter bij de patiënt te brengen.

Markt in beweging

De markt voor cel- en gentherapie is sterk in ontwikkeling. Het vertrek van Galapagos als belangrijke klant van NecstGen laat zien dat samenwerkingen en marktposities kunnen veranderen. Dit vraagt om een continue herijking van onze koers rondom cel- en gentherapie. Het LUMC en NecstGen hebben de afgelopen tijd intensief met elkaar gesproken over de toekomst. Het samenbrengen van de cel- en gentherapiefaciliteiten van het LUMC en NecstGen onder één dak binnen het LUMC is de logische en toekomstbestendige oplossing. De faciliteiten gaan samen verder onder de naam NecstGen Center for Cell and Gene Therapy. De nieuwe faciliteit zal onderdeel blijven van RegMed XB en de nationale pilotfabriek voor regeneratieve geneeskunde.

Sneller toegankelijk maken voor patiënten

Ymke Fokma, lid raad van bestuur van het LUMC: “Ons uitgangspunt is het sneller toegankelijk maken van cel- en gentherapie voor patiënten, zoals voor SCID, een zeldzame erfelijke aandoening van het immuunsysteem. De realiteit is echter dat de veranderende markt een gewijzigde koers vraagt. Gelukkig hebben we die samen gevonden. We blijven investeren in cel- en gentherapieën. Zo kan het LUMC gericht blijven bouwen aan innovatieve behandelingen voor de toekomst.”

Formele procedures doorlopen

Aan de besluitvorming is een zorgvuldig en intensief traject voorafgegaan. Met betrokken partijen zijn vele gesprekken gevoerd waarbij verschillende scenario’s zijn onderzocht en afgewogen, om te komen tot een passende oplossing. De komende tijd doorlopen het LUMC en NecstGen zorgvuldig de formele procedures. Het voorgenomen besluit van de raad van bestuur ligt op dit moment voor bij de raad van toezicht en de ondernemingsraad.