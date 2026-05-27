Week van het Nederlandse Bier 2026 van start gegaan

Op woensdag 27 mei 2026 is de Week van het Nederlandse Bier van start gegaan, die loopt tot en met zondag 31 mei. Gedurende deze dagen staat Nederland in het teken van bier van eigen bodem. Door het hele land vinden tientallen activiteiten plaats, zoals brouwerijbezoeken, bierproeverijen, rondleidingen en masterclasses.

In Nederland wordt er steeds meer speciaalbier en alcoholvrij bier gebrouwen én gedronken. In 2025 is bijna 15% meer alcoholvrij en -arm bier en 7% meer speciaalbier gedronken. In die laatste categorie zijn met name IPA’s en witbieren sterk gegroeid. De consument kan het aanbod aan verschillende bieren, met en zonder alcohol, overduidelijk waarderen. Inmiddels is bijna 10% van de gedronken bieren alcoholvrij en zo’n 15% bestaat uit alcoholhoudende speciaalbieren. Pils is nog steeds verreweg de grootste biercategorie, ondanks dat er in 2025 ruim 4% minder pils is gedronken. Het drinken van pils is weersgevoelig, dus hopelijk helpen de mooie zonnige dagen nu. Per saldo is de bierverkoop met 1,9% gekrompen en daarmee doen de bierverkopen het beter dan in de jaren daarvoor.

Bier is zoveel meer

De Week van het Nederlandse Bier laat zien dat bier zoveel meer is dan een drankje. Nederlandse brouwers combineren eeuwenoude tradities en vakmanschap met innovatie en vernieuwing. Bier brengt mensen samen uit verschillende culturen en generaties en verbindt: er is voor ieder wat wils, ook alcoholvrij en alcoholarm. Volwassenen kunnen verantwoorde bierconsumptie dan ook een plaats geven binnen een evenwichtige levensstijl.

De biersector levert een belangrijke bijdrage aan de Nederlandse welvaart, door miljoenen aan inkomsten en tienduizenden banen te verzorgen. Tegelijk staat deze mooie sector onder zware druk door oplopende kosten, teruglopende verkoopvolumes en niet te vergeten: de aangekondigde accijnsverhoging per 1 januari aanstaande.

De accijns in Nederland behoort al tot de allerhoogste in Europa, is twee keer zo hoog als buurland België en zelfs vier keer zo hoog als andere buurland Duitsland. Door de accijnsverhoging gaan nog meer Nederlanders over de grens hun bier kopen met als resultaat dat in Nederland mensen hun baan gaan verliezen, ondernemers en brouwers hun deuren moeten sluiten en de leefbaarheid in dorpen verder onder druk komt te staan.

Activiteiten tijdens de Week

Tijdens de Week worden door brouwerijen, cafés en kroegen door heel Nederland allerlei activiteiten georganiseerd. Brouwerijen organiseren rondleidingen of masterclasses en in vele horeca vinden pubquizzes en bierproeverijen plaats. In iedere provincie is er iets te beleven. Daarmee is er voor zowel doorgewinterde bierliefhebbers als nieuwsgierige ontdekkers volop te beleven. Zo zijn er open brouwerijdagen bij een grote brouwerij als Bavaria en kun je een rondleiding krijgen door de Gulpener Brouwerij, maar kun je ook terecht bij Stadsbrouwerij Oudaen in Utrecht voor een bierproeverij of bij de Texelse Bierbrouwerij in Oudeschild voor een masterclass. Meer informatie en een overzicht van alle activiteiten zijn te vinden op: www.weekvanhetnederlandsebier.nl

Nederlands Bierproeffestival in de Grote Kerk

Een belangrijk onderdeel van de week is het Nederlands Bierproeffestival, dat plaatsvindt op 29 en 30 mei in de Grote Kerk Den Haag. Tijdens dit festival presenteren ruim 35 Nederlandse brouwers hun bieren en kunnen bezoekers meer dan 250 verschillende Nederlandse bieren ontdekken en proeven. Daarnaast worden er bijvoorbeeld masterclasses georganiseerd waarin de diversiteit van het bieraanbod centraal staat. Met duizenden bezoekers per editie is het Nederlands Bierproeffestival uitgegroeid tot één van de grootste bierfestivals van Nederland.

De Week van het Nederlandse Bier is een initiatief van Nederlandse Brouwers, CRAFT en Koninklijke Horeca Nederland (KHN). Het doel van de week is om het mooie product bier in de schijnwerpers te zetten. Tijdens de Week kunnen consumenten kennismaken met de grote diversiteit en kwaliteit van bier van eigen bodem. Daarnaast laat de Week zien dat je verantwoord van alcoholhoudend bier én het brede aanbod aan alcoholvrije en -arme bieren kunt genieten: zowel thuis als in het café of de kroeg.