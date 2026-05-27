Opnieuw Nederlander aangehouden in Colombia voor internationale drugshandel

De Eenheid Landelijke Opsporing heeft op woensdag 20 mei in Colombia een Nederlander aangehouden op verdenking van internationale drugshandel. Het gaat om een 61-jarige man die zich al enige tijd in Colombia bevond. Het is de derde Nederlander in korte tijd die in het Zuid-Amerikaanse land is opgepakt voor drugshandel.

De aanhouding vindt zijn oorsprong in onderzoek 26Condor, dat draait om twee Nederlanders die in februari werden aangehouden in Colombia. Tijdens dat onderzoek kreeg de Eenheid Landelijke Opsporing zicht op tal van strafbare feiten en verdachten en werden meer dan tien nieuwe strafrechtelijke onderzoeken gestart. Een van die onderzoeken betreft het onderzoek waarin woensdag de man aangehouden werd.

Op basis van onder meer data uit cryptocommunicatie kreeg de politie zicht op de verdachte. Na de aanhouding zijn er diverse doorzoekingen gedaan in Colombia, Spanje en Nederland, waarbij onder meer gegevensdragers in beslag zijn genomen. In zijn woning in Colombia werden ongeveer 10 kilo cocaïne en een vuurwapen gevonden. Ook troffen agenten peso’s aan, ter waarde van 100.000 euro en goederen die wijzen op de handel in drugs.