Hitterecord 30,9 graden: niet eerder zo warm op 26 mei en 1e officiële tropische dag van 2026

In Deelen en Ell is de temperatuur dinsdag om 14:40 uur naar 31,2 graden gestegen. 'Daarmee is niet eerder op 26 mei zo'n hoge temperatuur gemeten in ons land. Het vorige record stond op 30,9 graden en werd gemeten in Arcen in 2005', zo meldt Weeronline vandaag.

Eerste officiële tropische dag van 2026

Het is op grote schaal tropisch warm met ruim 30 graden en lokaal kan het 32 of zelfs 33 graden worden. 'Eerder deze middag werd het in De Bilt al officieel al de warmste 26 mei ooit gemeten en in het zuidoosten van het land is sprake van een regionale hittegolf', aldus Weeronline.

Rotterdam: Hitterecord van 30 graden

Niet alleen in het binnenland is het recordwarm. Ook in Rotterdam is het met 30,0 graden warmer dan ooit gemeten op deze datum. Het vorige record was 28,7 graden en werd gemeten in 2018. En in Leeuwarden is het record van 27,7 graden op 26 mei 1988 met 27,8 graden ook gebroken.

In Amsterdam kan het vanmiddag ook recordwarm worden. Daar moet het 30,1 graden worden om het record van 30,0 graden uit 2005 te breken. Halverwege de middag was het daar nog 29,2 graden.

Vanaf woensdag minder warm

De uitzonderlijk hoge temperaturen op deze dinsdag houden niet lang meer aan. Vanavond wordt met een wind uit noordelijke richtingen alweer wat koelere lucht aangevoerd. In het uiterste noorden daalt de temperatuur vanavond naar ongeveer 15 graden, terwijl het in het zuiden dan nog zomers warm is met ruim 25 graden.

Woensdag is het vervolgens zo’n 18 graden in het noorden en 22 tot 26 graden in het midden en zuiden van het land. Nog steeds een stuk warmer dan de gebruikelijke waarden voor de tijd van het jaar, maar tot temperatuurrecords zal het niet meer komen.