Grote brand in loods Zutphen

Aan de Marsweg in Zutphen is in de nacht van maandag op dinsdag een loods van een bedrijf in vlammen opgegaan. Bij de brand kwam veel rook vrij en de toedracht is onduidelijk.

Volgens Omroep Gelderland werd de brand omstreeks 00.20 uur ontdekt en sloegen de vlammen al uit het pand bij aankomst van de brandweer. Er is hierdoor gekozen om de brand vanaf buiten te bestrijden.

Rond 03.00 uur was de brand meester en liet de brandweer het pand gecontroleerd uitbranden. De brandweer wist te voorkomen dat de brand naar omliggende panden over sloeg.

