Luchtruimbewaking weer in Nederlandse handen

F-35’s van de Koninklijke Luchtmacht staan weer paraat voor de Quick Reaction Alert (QRA). 'De gevechtsvliegtuigen bewaken komende periode het luchtruim van Nederland, België en Luxemburg', zo meldt het ministerie van Defensie vandaag.

Ongeïdentificeerd toestel onderscheppen

'De toestellen staan met een korte reactietijd gereed voor een opdracht. Dit om bijvoorbeeld een ongeïdentificeerd toestel in het Benelux-luchtruim te onderscheppen', aldus het ministerie.

Binnen enkele minuten

Wanneer het Air Operations Control Station (AOCS) Nieuw Milligen een schending van het luchtruim opmerkt, wordt de QRA gealarmeerd. Hierna stijgen de gevechtsvliegtuigen binnen enkele minuten op.

Essentiële bijdrage

Nederland en België vervullen de bewakingstaak afwisselend. Hiermee leveren de landen een essentiële bijdrage aan het veilig houden van ons land en dat van bondgenoten.