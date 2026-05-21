CBS: Werkloosheid in april gedaald

In april waren er 397.000 werklozen. 'Hiermee was 3,9 procent van de beroepsbevolking van 15 tot 75 jaar werkloos', zo meldt het CBS vandaag op basis van nieuwe cijfers.

Drie maanden op rij al daling aantal werklozen

Het aantal werklozen nam de afgelopen drie maanden af met gemiddeld 6.000 per maand. Het aantal mensen met betaald werk nam in dezelfde periode toe met gemiddeld 3.000 per maand. UWV registreerde eind april 203.000 lopende WW-uitkeringen.

Nog altijd meer werklozen dan een jaar geleden

Er waren in april nog altijd meer werklozen dan een jaar geleden. Naast de 397.000 werklozen zijn er 3,2 miljoen mensen die niet kortgeleden naar werk hebben gezocht en/of daarvoor niet direct beschikbaar waren. Daarom worden zij niet tot de beroepsbevolking gerekend. Dit zijn vooral mensen die met pensioen zijn of niet kunnen werken doordat ze ziek of arbeidsongeschikt zijn. Het aantal mensen buiten de beroepsbevolking, de niet-beroepsbevolking, nam de afgelopen drie maanden toe met gemiddeld 1.000 per maand.