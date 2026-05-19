Nederlands bbp per inwoner vierde van de EU

Het Nederlandse bruto binnenlands product (bbp) per inwoner was ruim 65 duizend euro in 2025. Nederland staat daarmee op de vierde plaats binnen de Europese Unie (EU), net als in 2024. Het bbp per inwoner is anderhalf keer zo groot als het EU-gemiddelde. Op basis van de werkelijke individuele consumptie, gecorrigeerd voor prijsverschillen, is Nederland tweede in de EU. Dit blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en Eurostat.

Luxemburg heeft binnen de EU het hoogste bbp per inwoner. Dit komt door het relatief grote aantal financiële instellingen in het land, en doordat er veel mensen in Luxemburg werken die er niet wonen. Op de tweede plek staat Ierland, waar ook veel buitenlandse multinationals gevestigd zijn, gevolgd door Denemarken en Nederland. Bulgarije heeft met 18 duizend euro het laagste bbp per inwoner in de EU.

Nederlands bbp per inwoner groeit 1,3 procent

Het bbp groeide met 1,8 procent in 2025, terwijl de bevolking 0,6 procent groter was dan een jaar eerder. Doordat het bbp harder groeit dan de bevolking, neemt het bbp per inwoner 1,3 procent toe, gecorrigeerd voor prijsontwikkelingen. Dit ligt rond het gemiddelde van de EU. In België en Duitsland groeit het bbp per inwoner minder hard. Duitsland had de afgelopen jaren te maken met geen of lage economische groei, waardoor de ontwikkeling van het bbp per inwoner achterbleef.