Grote midlife-update voor pantservoertuig Boxer van Defensie

Defensie gaat de Boxer-vloot moderniseren met een zogeheten midlife update (MLU). 'Dit om de pantservoertuigen beter en langer inzetbaar te houden. Bovendien worden de Boxers beschermd tegen moderne dreigingen. De upgrade richt zich op onder meer bescherming tegen drones, vervanging van verouderde onderdelen en verbetering van digitale systemen', zo meldt het ministerie van Defensie vandaag.

Belangrijkste pantserwielvoertuig

'De Boxer is sinds 2013 het belangrijkste pantserwielvoertuig van de Koninklijke Landmacht, met name binnen 13 Middelzware Brigade. De Boxers doen geregeld dienst tijdens operaties, zoals de Enhanced Forward Presence in Litouwen', aldus het ministerie.

Drie onderdelen

De renovatie bestaat uit 3 onderdelen. Allereerst worden de verouderde systemen en onderdelen aangepakt. Daarom zorgt Defensie er samen met fabrikant Artec voor dat reserveonderdelen beschikbaar blijven en onderhoud goed is uit te voeren.

Verder krijgen alle voertuigen een nieuw Remote Controlled Weapon Station (RCWS) met Counter-Unmanned Aerial Systems-capaciteit. Het stelt bemanningen in staat zelfstandig vijandelijke drones te detecteren en uit te schakelen. Die uitbreiding sluit aan op de groeiende dreiging van kleine onbemande systemen op het moderne slagveld.

Ten slotte wordt de Boxer voorbereid op nieuwe IT-systemen en krijgt het onder meer de Verbeterd Operationeel Soldaten Systeem-module. Dat fungeert als een communicatie- en informatieschakel tussen de individuele uitrusting van een militair en het voertuig waarin deze zich bevindt.

Europese samenwerking

Nederland werkt binnen de internationale Boxer-gebruikersgroep nauw samen met landen als Australië, Duitsland, Litouwen en het Verenigd Koninkrijk. Daarbij worden ervaringen en technische gegevens gedeeld om uitwisselbaarheid te verbeteren.

De technische kennis en intellectuele eigendomsrechten van de Boxer liggen bij Artec. Via deze leverancier worden de aanpassingen uitgevoerd. Tegelijkertijd onderzoekt Defensie samen met het ministerie van Economische Zaken en Klimaat hoe Nederlandse bedrijven een rol kunnen krijgen binnen het project. Daarmee moet niet alleen de krijgsmacht worden versterkt, maar ook de Nederlandse defensie-industrie.

Modernisering MRTT-vloot

Behalve de Boxer-vloot wordt de multinationale MRTT-tankervloot eveneens gemoderniseerd. De 12 toestellen krijgen nieuwe systemen om hun operationele inzetbaarheid te vergroten en beter bestand te zijn tegen moderne elektronische oorlogsvoering. Met deze upgrade blijft de vloot inzetbaar voor NAVO-taken, zoals bijtanken in de lucht, troepentransport en medische evacuaties.

Maritieme lucht- en raketverdediging

De Koninklijke Marine investeert grootschalig in de vernieuwing van haar marinevloot. Onderdeel hiervan is de aanschaf van nieuwe LC-fregatten. Deze schepen krijgen een betere lucht- en raketverdediging. Met name de oorlogsdreiging in het Midden-Oosten toont aan hoe belangrijk gelaagde verdediging tegen raketten en drones tegenwoordig is. In de B-fase kiest Defensie verschillende typen onderscheppingsraketten voor korte, middellange en lange afstand. In de D-fase wordt deze selectie verder uitgewerkt inclusief de hiervoor benodigde ondersteunende systemen en logistieke ondersteuning. Daarmee moeten de fregatten beter beschermd zijn tegen anti-scheepsraketten, kruisraketten en grootschalige droneaanvallen.