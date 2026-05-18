maandag, 18. mei 2026 - 09:39 Update: 18-05-2026 09:41
Auto uitgebrand in Assen
In Assen is zondagavond aan de Einsteinlaan een auto in brand gevlogen. De politie onderzoekt de toedracht van de brand.
Omstreeks 23.40 uur werd de brand opgemerkt. De brandweer kon niet voorkomen dat de auto volledig in vlammen opging. Ook een auto die voor de brandende auto stond raakte door het vuur beschadigd.
Onderzoek moet uitwijzen hoe de brand is ontstaan. Brandstichting wordt niet uitgesloten.