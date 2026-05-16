Twee minderjarige jongens aangehouden voor betrokkenheid dood man (73)

De politie heeft twee verdachten aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de dood van een 73-jarige man, die op maandagavond 11 mei levenloos in zijn woning werd aangetroffen. Het gaat om twee minderjarige Amsterdammers. Zij zijn ingesloten en het onderzoek loopt.

De politie werd op maandagavond 11 mei gealarmeerd nadat familieleden al een tijd geen contact meer kregen met de man. Agenten troffen hem vervolgens overleden aan in zijn woning. Al snel bleek er een vermoeden dat hij door een misdrijf om het leven was gekomen. Onder leiding van het Openbaar Ministerie werd direct een Team Grootschalige Opsporing opgestart.

Er is uitgebreid sporenonderzoek verricht in de woning, er zijn gesprekken gevoerd met omwonenden en ook camerabeelden zijn onderzocht. Dat intensieve recherchewerk leidde naar twee verdachten, die op donderdag 14 mei op straat werden aangehouden. De aangehouden verdachten zijn 15 en 17 jaar oud. Zij zijn vandaag voorgeleid aan de rechter commissaris, die heeft beslist dat beiden langer vast moeten blijven zitten.