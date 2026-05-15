Waarom zakelijke rijders nu al moeten kijken naar elektrisch

De fiscale en politieke richting voor zakelijke mobiliteit wijst onmiskenbaar één kant op. Bijtellingsvoordelen voor elektrische auto's, subsidieregelingen, voorgestelde extra heffingen op fossiele leaseauto's en strengere CO2-doelstellingen op Europees niveau maken duidelijk dat de zakelijke leasemarkt in beweging is. Voor werkgevers en zakelijke rijders die nu een keuze maken, is het verstandig om verder te kijken dan de komende paar maanden. Elektrische shortlease biedt een manier om elektrisch rijden te testen voordat de stap naar een langlopend contract wordt gezet.

Waar staat de zakelijke leasemarkt nu?

Elektrisch rijden is in de zakelijke markt geen niche meer. Het aandeel volledig elektrische auto's in nieuwe zakelijke registraties groeit elk jaar, gedreven door zowel fiscale voordelen als steeds bredere modelkeuze. Voor werknemers die in 2026 mogen kiezen uit de leaselijst, is een elektrisch model in veel gevallen aantrekkelijker geworden dan een vergelijkbare fossiele auto.

Tegelijkertijd is de richting van het beleid duidelijk. Het demissionaire kabinet heeft een pseudo-eindheffing van 12 procent voorgesteld op fossiele leaseauto's vanaf 2027, hoewel die maatregel politiek omstreden is en de Tweede Kamer is verzocht om hem terug te draaien. Wat er met die specifieke maatregel gebeurt, is op dit moment onzeker. Wat wel zeker is, is dat de overheid blijft sturen op verduurzaming van het zakelijke wagenpark en dat fossiel rijden over de jaren heen fiscaal minder aantrekkelijk wordt.

Waarom is dit relevant voor je huidige keuze?

Een zakelijk leasecontract loopt doorgaans 36 tot 60 maanden. Wie in 2026 een fossiel contract afsluit, zit dus tot 2030 of 2031 vast aan die auto. In die periode kunnen de fiscale spelregels meerdere keren wijzigen, en de kans dat fossiele zakelijke mobiliteit duurder wordt is groter dan de kans dat het goedkoper wordt.

Bij elektrisch rijden geldt het tegenovergestelde. De bijtellingskorting voor elektrische auto's blijft naar verwachting bestaan tot eind 2027, en ook daarna blijft elektrisch rijden de fiscaal aantrekkelijkste optie. Voor werkgevers die hun werkkostenstructuur willen plannen, is dat een belangrijk gegeven.

Wat houdt werkgevers en werknemers nu nog tegen?

Een aantal praktische bezwaren komt vaak terug:

Twijfel over rijbereik en laadinfrastructuur. Werknemers die regelmatig lange afstanden rijden, zijn niet altijd overtuigd dat een elektrische auto past bij hun rijgedrag. Vooral wie veel onderweg is voor klantbezoeken twijfelt of de laadinfrastructuur dichtbij is.

Onbekendheid met laden thuis. Niet iedereen heeft een eigen oprit of een werkgever die een thuislaadpaal vergoedt. Hoe het laden in de praktijk werkt, is voor veel mensen pas duidelijk nadat ze het een tijd hebben gedaan.

Vrees voor verkeerde modelkeuze. Elektrische auto's verschillen onderling sterk in actieradius, laadsnelheid en software. Een verkeerde keuze betekent vier jaar lang minder comfortabel rijden dan gehoopt.

Allemaal redenen waarom een directe overstap naar een langlopend elektrisch leasecontract voor sommige werkgevers en werknemers nog een te grote stap voelt.

Hoe shortlease die overgang makkelijker maakt

Shortlease overbrugt precies dat moment van twijfel. Bij Total Car Lease start een shortleasecontract vanaf 3 maanden en is het na de minimumlooptijd maandelijks opzegbaar. Verzekering, onderhoud, wegenbelasting, banden en pechhulp zitten in het all-in maandbedrag.

Voor werkgevers die elektrisch rijden willen introduceren in hun wagenpark, biedt dat een laagdrempelige manier om te starten. Een paar medewerkers kunnen een elektrische auto via shortlease krijgen om in de praktijk te toetsen of het past bij hun rijbehoefte. Werkt het goed, dan kan de overstap naar een regulier elektrisch leasecontract volgen. Werkt het minder goed, dan is bijsturing mogelijk zonder dat er een meerjarige verplichting is aangegaan.

Voor werknemers met twijfel over een elektrisch model is dit eveneens waardevol. Een paar maanden in een elektrische auto rijden geeft meer inzicht dan welke proefrit of vergelijkende test ook. Daarna kan een betere keuze gemaakt worden voor het langlopende contract.

Wat is verstandig om nu te doen?

Voor zakelijke rijders en werkgevers die in 2026 mobiliteitsbeslissingen nemen, zijn er een paar concrete punten om bij stil te staan.

Kijk naar de looptijd van nieuwe contracten. Een fossiel leasecontract dat ver in 2030 doorloopt, kan geraakt worden door beleidswijzigingen waarvan de exacte vorm nog open ligt. Korter contracteren, of direct elektrisch kiezen, beperkt dat risico.

Test elektrisch via shortlease als de organisatie nog twijfelt over de overstap. Een paar maanden praktijk geeft meer informatie dan rapporten en marketingmateriaal.

En houd in gedachten dat de richting van de wetgeving niet zal omdraaien. Of de pseudo-eindheffing er nu komt of niet, de bredere koers is verduurzaming van zakelijke mobiliteit. Wie zich daar nu op voorbereidt, heeft straks meer keuzevrijheid dan wie het besluit uitstelt.

Elektrisch rijden is geen nice-to-have meer voor zakelijke rijders. Het is de richting waar de fiscale en politieke wind heen waait, en de markt past zich daar in hoog tempo op aan. Wie nu begint met testen en bijsturen, hoeft straks geen overhaaste keuzes te maken.