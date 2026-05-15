Locatie hoogspanningsstation Amersfoort-Noord stap dichterbij

De provincie Utrecht heeft Netbeheerder Tennet toestemming gegeven om het gebied ten zuiden van industrieterrein ‘De Kronkels' in Bunschoten verder te onderzoeken voor de bouw van het nieuwe hoogspanningsstation Amersfoort-Noord. Dit meldt de provincie Utrecht.

'Beter in te passen'

Dit gebied is beter in te passen in de gebouwde omgeving dan andere onderzochte locaties. Ook heeft het station daar minder impact op de omgeving als het gaat om de beleving bij omwonenden. Daarnaast is er minder verstoring van het landschap en valt dit deelgebied volledig buiten weidevogelkerngebied.

Uitbreiding overvolle elektriciteitsnet Utrecht

Nieuwe en grotere hoogspanningsstations zijn cruciaal voor de uitbreiding van het overvolle elektriciteitsnet in de provincie Utrecht. Het elektriciteitsnet in de provincie Utrecht staat zwaar onder druk. Er is een groeiend tekort op het elektriciteitsnet ontstaan. Vraag en aanbod van elektriciteit zijn hoger dan de beschikbare elektriciteitsleidingen om de elektriciteit te verplaatsen en het aantal elektriciteitsstations om de stroom te delen. Het elektriciteitsnet is daardoor op veel plekken overbelast. Dit noemen we ‘netcongestie’, een soort file op het stroomnet. De landelijke netbeheerder TenneT heeft voor een deel van de provincie een aansluitpauze aangekondigd voor elektriciteitsaanvragen om overbelasting van het stroomnet en storingen te voorkomen.

Participatie

Om uit deze situatie te komen is uitbreiding van het stroomnet met nieuwe hoogspanningsstations noodzakelijk. Eén van de nieuwe stations komt bij Bunschoten. TenneT heeft de afgelopen periode een participatietraject doorlopen met omwonenden en belanghebbenden over de mogelijke deelgebieden voor het toekomstige hoogspanningsstation. Ook zijn aanvullende onderzoeken uitgevoerd naar de verschillende deelgebieden. Daar is nu deelgebied 5 bij bedrijventerrein De Kronkels als voorkeur uitgekomen.

Routes door TenneT bepaald voor kabelverbindingen

Daarnaast heeft TenneT routes bepaald voor de kabelverbindingen die het hoogspanningsstation moeten verbinden met de nog te bouwen stations van de regionale netbeheerders Stedin en Liander en die aansluiten op de bestaande bovengrondse hoogspanningslijn Zeewolde - Bunschoten – Soest (het opstijgpunt). Deze zogenoemde corridors geven richting aan de uiteindelijke ligging van de kabelverbindingen en worden in de volgende fase verder uitgewerkt.

Nota van Antwoord

Tijdens het participatietraject zijn meer dan 130 reacties en veertien alternatieve locaties aangedragen. Alle vragen, zorgen en ideeën zijn zorgvuldig bekeken door TenneT en gebundeld in de Nota van Antwoord. Deze nota, samen met de ingediende reacties, is meegenomen in de overwegingen tot verdere verkenning van deelgebied 5 en voorkeurscorridors van kabelverbindingen. De Nota van Antwoord is te vinden op de projectwebsite van Tennet.

Vervolgproces

Nu de provincie heeft ingestemd met het verder verkennen van het gebied bij bedrijventerrein ‘De Kronkels’ gaat TenneT in gesprek met grondeigenaren, direct betrokkenen en de gemeente over de hoe het hoogspanningsstation en de kabels in de omgeving worden ingepast. Ook volgen verdiepende onderzoeken naar onder andere milieu, landschap en leefomgeving.

Nadat de precieze plek van het station en de ondergrondse kabelverbindingen duidelijk zijn, stelt de provincie een ontwerp-projectbesluit vast. De verwachting is dat deze begin 2028 ter inzage wordt gelegd, zodat iedereen met een zienswijze kan reageren.