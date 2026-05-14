Aanhouding na vernielingen rond jaarwisseling in Maarssenbroek

Tijdens de afgelopen jaarwisseling is er in de wijk Duivenkamp in Maarssenbroek een grote groep jongeren geweest die voor grote openbare orde verstoringen heeft gezorgd. Hierbij werd er o.a. vuurwerk naar de politie en ME gegooid. Ook werd er een vuurwerkbom gegooid in een portiek van een seniorencomplex. De portiek werd daarbij ernstig beschadigd.

Er ontstonden die nacht door de exlosie en brand meerdere brandgaten in het plafond en alle ruiten van de portiek werden eruit geblazen. Na onderzoek van de politie is gebleken dat er in ieder geval één persoon als verdachte aangemerkt kon worden voor het gooien van de vuurwerkbom in de portiek. Deze minderjarige verdachte uit Maarssen is woensdag 13 mei 2026 aangehouden.