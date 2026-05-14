Politie vindt drugslab en houdt drie verdachten aan

De politie heeft op woensdag 13 mei 2026 aan de Weidehek in Breda een drugslab aangetroffen. Daarbij zijn drie personen aangehouden.

Na uitgebreid onderzoek trof de politie woensdag rond 12.00 uur een drugslab aan in een van de loodsen aan de Weidehek. In de loods zijn grondstoffen gevonden die vermoedelijk gebruikt worden voor de productie van drugs. In het pand is een 55-jarige man uit Breda aangehouden.

Een tweede verdachte, een 37-jarige man uit Moordrecht, is later op de A16 bij Hendrik-Ido-Ambacht aangehouden. De derde verdachte, een 22-jarige vrouw uit Etten-Leur, is op de A58 bij Rilland aangehouden.

Stoffen vernietigd

In de loods zijn diverse goederen en werktuigen aangetroffen die vermoedelijk werden gebruikt voor de productie van drugs. De forensische opsporing onderzoekt nog om welke grondstoffen het precies gaat. De aangetroffen stoffen worden vernietigd.